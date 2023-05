10 Ideen: Um Neues zu sehen und zu erleben, muss man nicht weit reisen

Die eigene Heimat neu zu entdecken

Main-Tauber/Main-Spessart 12.05.2023

Symbolbild

Für besondere Erlebnisse und neue Eindrücke muss man nicht unbedingt weit fahren oder verreisen. Wer mit offenen Augen seine Heimat neu entdeckt und Neues ausprobiert, kann auch zu Hause viel erleben. Manchmal hilft schon ein Perspektivwechsel, um scheinbar Wohlbekanntes noch einmal ganz anders wahrzunehmen. Von einem Berg oder Turm entdeckt man die Stadt neu; erkundet man sie mit dem Rad statt zu Fuß, tun sich neue Wege auf. Und eine Stadtführung kann auch Einheimischen völlig unbekannte Details über den eigenen Ort offenbaren.

An einer öffentlichen Stadtführung teilnehmen

In vielen Städten gibt es regelmäßig oder zu besonderen Anlässen öffentliche Stadtführungen, an der auch Familien, Paare und Einzelpersonen teilnehmen können. Dabei lernen selbst Einheimische viel Neues über ihre Heimatstadt und entdecken Stellen in ihr, die sie so noch nicht bewusst wahrgenommen haben. Neben klassischen Stadtführungen gibt es auch spezielle Führungen, die neue Blickwinkel bieten, zum Beispiel in Wertheim öffentliche Abendführungen mit dem Nachtwächter sowie Kinder- oder Erwachsenenführungen mit dem Räuber Hotzenplotz. Offene Kostümführungen gibt es beispielsweise in Marktheidenfeld.

Die Natur der Heimat erkunden

Ob Felder, blühende Wiesen, Weinberge, Streuobstwiesen oder der Wald: In unserer Region gibt es viel Natur, die man bewusst entdecken kann. Beim Spazierengehen kann man beispielsweise darauf achten, welche Vielfalt an Pflanzen und manchmal auch Tieren einem begegnet. Auch mit dem Geruchssinn kann man die Natur neu erfahren, indem man den Duft von Waldbäumen und Wiesen genießt. Wer die Natur lieber mit Begleitung genießt, für den gibt es in der Region und damit heimatnah Angebote wie beispielsweise das Waldbaden. Außerdem gibt es immer wieder informative Aktionen rund um die Natur wie den Biodiversitätserlebnistag am 21. Mai in den Kreuzwertheimer Erlichsgärten.

Im Café das Leben im Ort genießen

Mit den wärmeren Temperaturen kommt immer mehr Leben in die Straßen und Gassen. Bei einem Getränk vor dem Café oder von einer Bank aus kann man ganz entspannt in den Trubel von Plätzen und Wegen eintauchen. Oftmals trifft man dabei bekannte und vielleicht auch neue Leute für einen kleinen Plausch. Beim Blick auf den Main kann man beispielsweise den großen Flusskreuzfahrtschiffen zusehen und den Gästen aus aller Welt darauf zuwinken.

Die Heimat von oben betrachten

Von oben sieht die Heimat anders und neu aus. Ob auf einem Hügel, von Weinbergwanderwegen oder den zahlreichen Burgen der Region aus - man hat immer einen besonderen Blick hinab ins Tal. Häuser, Autos und Menschen wirken klein wie Spielzeuge. Außerdem bekommt man einen Überblick über die Weite der Landschaft und einen Eindruck von der Größe der eigenen Siedlung. Den schönen Ausblick kann man beispielsweise mit einem Picknick oder je nach Ort einem Besuch der Gastronomie oben auf dem Berg verbinden.

Ein typisches Rezept ausprobieren

Ob der Kreuzwertheimer Quätschichbloatz oder den Handkäse von Freudenberg: In jedem Dorf und jeder Stadt gibt es typische traditionelle Gerichte. Wegen der vielen Streuobstwiesen der Region gehören dazu unter anderem Apfelküchle. Beim Nachkochen dieser traditionellen Speisen - am besten mit möglichst regionalen Zutaten - spürt man, wie die Heimat schmeckt. Für einige Bereiche unserer Region gibt es sogar eigene Kochbücher beispielsweise das "KEGL-Kochbuch" der VDK-Ortsverbände in Freudenberg, dass beim VDK Rauenberg sowie dem Tourismus- und Kulturbüro der Stadt zu erhalten ist. Viele Tipps zum regionalen Kochen und Essen gibt es sicher auch von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Fotosafari durch die Gemeinde

Fotos gehören zu einem Ausflug oder einer Reise heute einfach dazu. Sie ermöglichen einem aber auch, die Heimat bewusster wahrzunehmen. Also Fotoapparat oder Smartphone einpacken und ab nach draußen zur Fotosafari in der eigenen Gemeinde. Dabei kann man versuchen, den Blick eines Touristen einzunehmen und alles zu fotografieren, was einem aus diesem Blickwinkel gefällt. Neben Gebäudeensembles und Plätzen lohnt es sich auch, die Kamera auf Details zu richten - wie Gebäudeteile, Zeichen oder Naturelemente. Beim Betrachten der Fotos können Urlaubsgefühle aufkommen, denn man hat sicherlich Neues entdeckt.

Sich über den eigenen Ort informieren

Kennen Sie alle besonderen Gebäude oder die Geschichte ihrer Heimat? Kennen sie schon alle schönen Wander- und Radtouren? Falls nicht, lohnt es sich auch für Einheimische, sich über den eigenen Wohnort und seine Region zu informieren. Auch Einwohner bekommen auf den Internetseiten von Gemeinden und Tourismusgesellschaften, in Reiseführern der Heimatstadt oder beim Besuch der Tourismusinformation neue Informationen und Ideen, um die Heimat zu entdecken.

Einen neuen Verein kennenlernen

In unserer Region gibt es viele Vereine und Gruppen, die ein vielfältiges Angebot ermöglichen. Das Spektrum reicht von Sport über Kultur, Musik und Handarbeit bis hin zu Tieren und Sozialem. Die meiste Organisationen bieten Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, in ein Treffen oder Training hinzuschnuppern. Durch diese Chance kann man neue Angebote ausprobieren und vielleicht ein neues Hobby oder neues Ehrenamt finden. Außerdem lernt man neue Menschen aus der eigenen Region kennen.

Menschen anderer Kulturen treffen

In unserer Region leben Menschen aus aller Welt. Bei Begegnung und Austausch mit ihnen lernt man neue Leute kennen, kann neue Freundschaften schließen und erfährt auch, wie andere Kulturen bei uns heimisch wurden. Die Begegnung kann vielfältig sein. Menschen anderer Kulturen kann man zum Beispiel bei verschiedenen Festlichkeiten von Kulturvereinen, der Flüchtlingshilfe oder weiteren Begegnungsaktionen kennenlernen. Oft hat man sie auch in der Nachbarschaft und kann sie ganz spontan kennenlernen.

Heimat mit dem Rad oder dem Boot erkunden

Bei der Autofahrt von A nach B zieht die Landschaft der Heimat schnell an einem vorbei. Langsamere Arten der Fortbewegung ermöglichen es, diese intensiv zu erleben und zu genießen. Außerdem kann man Gegenden der Region besuchen, die mit dem Auto nicht erreichbar sind. Bei uns gibt es viele Radwege. Außerdem bieten die Flüsse einen besonderen Blick auf die Landschaft, sei es im geliehenen Kanu, beim Wassersport oder bei einer Schifffahrt auf dem Main.

Birger-Daniel Grein