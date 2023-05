Die Kreuzwertheimer Ehrlichsgärten auf besondere Weise erleben

Die Ehrlichsgärten in Kreuzwertheim bieten Obstvielfalt, Weideflächen und Lebensraum für große und kleine Tiere. Beim kommenden Biodiversitätserlebnistag Streuobst-Wiese-Wald am 21. Mai in den Ehrlichsgärten gibt es vieles über das besondere Gebiet zu erfahren. Foto: Birger-Daniel Grein