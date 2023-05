Die Berliner Secession im Fokus

Kultur: Autorin Roswitha Schieb stellt ihr Buch im Schlösschen im Hofgarten vor

Wertheim-Hofgarten 08.05.2023 - 12:41 Uhr 1 Min.

Autorin Roswitha Schieb (links) zusammen mit Kunstsammler Wolfgang Schuller und Museumsleiterin Stefanie Arz. Foto: Elita Schrenker

Die Autorin ist in Recklinghausen geboren und lebt heute in Borgdorf bei Berlin. Unter anderem sind von ihr Reisebücher, Theaterpublikationen und kulturhistorische Bücher, auch zum Thema Berlin, veröffentlicht worden. Ausführlich befasst Schieb sich hier mit dem in Berlin geborenen jüdischen Künstler Max Liebermann. Der Präsident der Künstlergruppe "Berliner Sezession" war wegen seiner Abstammung immer wieder Angriffen ausgesetzt, und man unterstellte ihm, mit seiner Kunst "die Seele der Deutschen zu vergiften". Wilhelm der II. war ein erklärter Gegner Liebermanns und bezeichnete ihn sogar als Anarchisten.

Die "Berliner Secession", eine führende Kunstvereinigung, wurde im Mai 1898 als Gegenpol zum bis dahin dominierenden Kunstbetrieb gegründet mit dem Ziel, sich aus der Bevormundung von Kaiser "Wilhelm Zwo" zu befreien. Die Gruppe strebte eine freie Wahl der künstlerischen Mittel an, wollte etwas "Neues" schaffen. "Nicht das Historische, sondern das Interesse am Augenblick und der atmosphärischen Stimmung standen im Fokus", so Schieb.

Bemerkenswert: Nach der "Gruppe XI" war es die erste Künstlervereinigung, die Frauen zuließ. Julie Wolfthorn, Dora Hitz, Sabine Lepsius und Ernestine Schultze-Naumburg nahmen an der Gründung teil. 1901 kam Käthe Kollwitz dazu. Über 100 deutsche und internationale Künstlerinnen waren in der Kernzeit der Berliner Secession (1899 bis 1913) an den Ausstellungen beteiligt. Auf auf sie geht die Autorin in ihrem Buch ausführlich ein.

Ein Kapitel widmet sie der ambivalenten Beziehung zwischen Max Liebermann und Adolph Menzel, einem deutschen Maler, Zeichner und Illustrator. Die beiden Künstler einen Werte wie Fleiß, Tüchtigkeit und Unbestechlichkeit, preußische Tugenden eben.

Das neue glasüberdachte Atelier, das Liebermann 1899 bezog, "wurde zum Vorbild für die Secessions-Ausstellungen. Hier wurde auf Pomp verzichtet. Die Ausstattung war frei von jeder künstlerischen Arroganz", schreibt Schieb. Über sich selbst sagt Liebermann: "Ich lebe mit der Regelmäßigkeit einer Turmuhr. Das ist die beste Grundlage für meine Arbeit."

Mit Heinrich Rudolf Zille, dem deutschen Grafiker, Maler und Fotografen, der das Berliner Volk lokalpatriotisch und sozialkritisch porträtiert hat, war Liebermann befreundet. Wie unkonventionell Liebermann sein konnte, zeigt die Schilderung der Autorin, in der er die "Visage" Sauerbruchs während einer Untersuchung zeichnet. Zwei Jahre vor seinem Tod musste er erleben, wie nach der Machtergreifung für ihn unfassbar die deutsche Kultur umfassend zerstört wurde.

Die Gäste hatten im Anschluss an die Lesung Gelegenheit, ein Exemplar zu kaufen und es signieren zu lassen.

