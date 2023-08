Die Arbeit mit Jugendlichen macht den Reiz aus

Berufsberaterin: Kathrin Fleuchaus hilft jungen Menschen auf dem Weg in ihren Traumjob

Main-Tauber-Kreis 13.08.2023

Kathrin Fleuchaus berät bei der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim Schüler, junge Erwachsene und Studenten im Main-Tauber-Kreis auf ihrem Weg ins Berufsleben. Foto: Gunter Fritsch

Die Gruppe von Personen, mit denen es Kathrin Fleuchhaus in ihrem beruflichen Alltag täglich zu tun hat, verfügt im Unterschied dazu noch über keine abgeschlossene Ausbildung. Das sind Jugendliche und junge Erwachsene etwa bis zum Ende ihres 25. Lebensjahrs, grenzt sie die Gruppe der zu Beratenden ein. Das erklärt ihre vollständige Berufsbezeichnung "Berufsberaterin vor dem Erwerbsleben". Die Arbeit mit den jungen Menschen ist es, die die 40-Jährige besonders reizt. "Seit meinem beruflichen Start bei der Bundesagentur vor 21 Jahren habe ich schon immer mit Jugendlichen zutun gehabt", schildert sie ihren Werdegang.

Talente herausfinden

Seit 2020 ist Fleuchaus Berufsberaterin für Schüler und Jugendliche. Eine Aufgabe, die sie seit vielen Jahren angestrebt hat, für Kathrin Fleuchaus so etwas wie ein Traumberuf. "Ich unterstütze einfach gerne Jugendliche dabei, ihre Interessen, ihre Talente herauszufinden." Das sei für manche Jugendliche alleine manchmal schwierig, hat sie in ihrer Beratungsarbeit herausgefunden. Viele Jugendliche könnten schnell sagen, was sie nicht wollen. Aber die eigenen Talente zu entdecken, herauszufinden, was einem Freude bereite, sei dagegen für junge Menschen deutlich schwieriger.

Eine Schwierigkeit, die Berufsberaterin Fleuchaus vor allem auf die Komplexität der Arbeitswelt insgesamt zurückführt. Die meisten Jugendlichen kämen über ihre Eltern mit verschiedenen Berufen in Kontakt. Doch was es heiße, in einem Beruf zu arbeiten, das lernten junge Menschen zum ersten Mal oft erst über ein Praktikum während der Schulzeit kennen. Gerade deshalb seien Praktika für die Berufsfindung so wichtig, meint auch Agentur-Sprecherin Verena Kraus. Kraus verweist auf die Praktikumswoche "Fünf Tage-fünf Berufe-fünf Betriebe", die vor und in den Herbstferien Baden-Württembergweit Schülern die Möglichkeit gebe, in eine Vielzahl von Berufen hineinzuschnuppern.

In einem ersten Beratungsschritt fragt Kathrin Fleuchaus junge Menschen nach ihren Interessen. Sie versucht herauszubekommen, welche Fähigkeiten jemand hat, aber auch, welche Werte dem Jugendlichen wichtig sind. Dabei spielt ein konkreter Berufsvorschlag erst einmal noch gar keine Rolle. Noten in der Schule, aber auch Hobbys oder die Rolle eines Jugendlichen in der Familie bieten der Berufsberaterin erste Anhaltspunkte für die mögliche Auswahl eines Ausbildungsgangs. Wer Geschwister habe, kenne die Arbeit mit Kindern und lehne deshalb unter Umständen den Beruf der Erzieherin ab, schildert die 40-Jährige einen möglichen, in diesem Fall negativen Einfluss des familiären Umfelds auf die Berufswahl.

Frühzeitig orientieren

Was tut sie, wenn ein Jugendlicher verzweifelt vor ihr sitzt und so gar keine Vorstellung hat, welcher Beruf der Richtige sein könnte? Eine Situation, die Kathrin Fleuchaus schon erlebt hat. Sie rät den jungen Menschen immer dazu, sich möglichst frühzeitig beruflich zu orientieren, und nicht erst zur Berufsberatung zu kommen, wenn der Schulabschluss kurz bevorsteht. "Der Berufswahlprozess dauert im Regelfall ja mehrere Jahre. Und es ist natürlich sehr gut, wenn man damit frühzeitig startet", verweist sie auf die vielfachen Angebote der Schulen, sich mit der Berufswelt vertraut zu machen. Letztlich trage der Schüler die Eigenverantwortung, sich nicht erst "auf den letzten Drücker" um einen Beruf zu kümmern.

Welchen Einfluss haben Eltern auf den Berufsfindungsprozess ihrer Kinder? Auch, wenn es eine Vielzahl von Personen gebe, die bei der Suche nach einem geeigneten Beruf ein Wort mitreden, sei der elterliche Einfluss noch immer der Größte und Wichtigste. Diese Erfahrungen macht Kathrin Fleuchaus in ihren Gesprächen regelmäßig. Dabei hat die 40-Jährige vor allem zwei Typen von Eltern kennengelernt. "Zum einen gibt es Eltern, die ihren Kindern jede Entscheidung abnehmen", wollten, die, wenn es ginge, die Berufsausbildung gleich selbst machen. Im Unterschied dazu gebe es auch Eltern, die sich wenig um die Berufswahl ihrer Kinder kümmerten und den Jugendlichen keinerlei Unterstützung zukommen ließen. Wichtig bei der Berufsfindung junger Menschen ist nach den Erfahrungen der Berufsberaterin ein "gesunder Mittelweg". Interesse an der Berufsfindung ihrer Kinder zeigen, dabei aber die eigenen Präferenzen zurückstellen, hilft den Kindern am besten.

