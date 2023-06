Diakonisches Werk Lohr nimmt neues Auto in Empfang

Soziales: VR-mobil für den Familienpflegedienst aus dem Gewinnsparen der Raiffeisenbank Main-Spessart

MAIN-SPESSART 28.06.2023 - 12:29 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Freude über den neuen fahrbaren Untersatz (von links): Helga Wild-Krämer, Manfred Heuer und Michael Donath. Foto: Susanne Schreck

Wegen der aktuellen Lieferverzögerungen in der Automobilbranche freute sich Manfred Heuer umso mehr, dass er eine Zusage aus dem Vorjahr einlösen konnte und übergab ein VR-mobil, das eine wichtige Aufgabe in Main-Spessart möglich machen könne.

Heuer machte deutlich: »Die Zeiten sind schwierig. Und wenn dann noch ein Familienmitglied, zum Beispiel die Mutter, für längere Zeit ausfällt, wissen viele Betroffene nicht, wie das fragile Familiengefüge im Alltag noch funktionieren kann.«

Für Notfälle

»Dafür sind wir da«, so Helga Wild-Krämer bei der offiziellen Übergabe. »Krankheiten, Unfälle, schwierige Familienkonstellationen - es kann einfach immer etwas sein. Und dann ist es wichtig, sich an die richtige Stelle zu wenden und Hilfe aktiv einzufordern. Denn Unterstützung ist möglich.« Wild-Krämer appellierte an Betroffene, sich diese Hilfe auch zu holen und sich dazu direkt an den Familienpflegedienst zu wenden.

Knapp 4000 VR-Mobile sind bereits seit 2007 bundesweit im Dienst sozialer und karitativer Einrichtungen unterwegs und setzen somit ein eindeutiges Zeichen für das soziale Engagement der Volksbanken und Raiffeisenbanken. »Wir sind uns unserer Verantwortung, besonders für die ländlichen Regionen im Landkreis, bewusst. Wir freuen uns, mithelfen zu können, ein Grundprinzip des Genossenschaftswesens umzusetzen: die Hilfe zur Selbsthilfe«, so Manfred Heuer. Rund 20 VR-Mobile aus dem Raiffeisenbank-Projekt rollen im Auftrag verschiedenster caritativer Einrichtungen auch auf Main-Spessart's Straßen.

»Damit haben wir dem gesellschaftlichen Engagement, das aus den Zweckerträgen des Raiffeisen-Gewinnsparens gespeist wird, ein Gesicht gegeben«, so Heuer weiter. Das Gewinnsparen hat eine langjährige Tradition in der Raiffeisenbank.

Insgesamt nehmen die Kunden der Raiffeisenbank Main-Spessart derzeit mit über 58.000 Losen teil und sorgen somit für die Entstehung des Spendentopfs von rund 175.000 Euro jährlich. Das Spendenaufkommen aller bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken beträgt mittlerweile jährlich über 15 Millionen Euro.

Pressemitteilung Raiffeisenbank