Diakonie: Neues Team in der Beratung

Personal: Veränderung in der Anlaufstelle Wertheim

Bereits im Februar und April hätten sie ihre Tätigkeiten im Stiftshof in der Mühlenstraße aufgenommen und seien nun nach umfassender Übergabe, Einarbeitung und Fortbildung gut auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet.

Drei Teilzeitkräfte

Dazu gehörten neben klassischer Beratungstätigkeit für soziale und Lebensfragen unter anderem auch die Schwangerschafts(konflikt-)beratung sowie die Angebote und Koordination von Familienpaten und Sexualpädagogik an Bildungseinrichtungen. An den Angeboten habe sich nichts geändert, heißt es weiter. Die drei Teilzeitkräfte übernehmen die Aufgaben von Elke Hauenstein und Marlies Lind, die sich im Februar und April in den Ruhestand verabschiedeten. Damals blieb allein Nadine Steuerberg in der Verwaltung zurück.

Zumindest Schuck und Rusch sind aber keine Unbekannten: beide arbeiteten bereits zuvor im Diakonischen Werk: Rusch war seit 2011 in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Alex Schuck kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seit 2008 im Diakonischen Werk, wechselte er zwischen diversen Arbeitsbereichen. Von der Schwangerschaftsberatung über die Projektarbeit bis hin zum Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof, wo er auch weiterhin wirkt, war er zwischenzeitlich auch bereits im Stiftshof, in der Dienststelle in Tauberbischofsheim sowie in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete im Einsatz.

Einige Neuerungen

Lisa Nagel arbeitete zuvor beim Jugendamt im Nachbarlandkreis. Sie freut sich, dass sie sich an ihrem neuen Arbeitsplatz Zeit für die Anliegen und Sorgen der Menschen nehmen kann. Zusammen mit Rusch hat sie gerade eine längere Fortbildung absolviert, um Schwangerschaftskonfliktberatungen anbieten zu dürfen. Und es gibt auch bereits ein paar Neuerungen. Die Türen öffnen sich nur noch nach Terminvergabe, Spontanbesuche sind nur in Ausnahmefällen möglich.

Für die Koordination sorgt Steuerberg: »Ich bin diejenige, die sich um all das kümmert, was die Sozialpädagogen organisatorisch unterstützt.« An drei Tagen pro Woche ist sie seit 2016 das erste Gesicht an der Tür und die Stimme am Telefon, heißt es abschließend.

