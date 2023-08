Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Deutschordensmuseum vollständig an Land übertragen

Symbolischer Preis von einem Euro

Main-Tauber-Kreis 08.08.2023 - 15:16 Uhr 2 Min.

Vertragsunterzeichnung für das Deutschordensmuseum im Residenzschloss Mergentheim (von links): Landrat Christoph Schauder, Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Ministerialrätin Juliane Weckerle sowie die Vorstandsmitglieder des Museumsvereins, Gernot-Uwe Dziallas und Volker Sturm. Foto: Katharina Rudersdorf/Landratsamt

Darüber informieren das baden-württembergische Finanzministerium, das Landratsamt, die Stadt Bad Mergentheim und der Museumsverein in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Mit notariellem Vertrag seien alle Anteile zum symbolischen Preis von einem Euro an das Land veräußert worden, heißt es darin. Die Betreibergesellschaft für das Museum werde aufgelöst, das Museum selbst gehe vollständig an die SSG über.

Zukünftig würden die Geschäfte des Deutschordensmuseums dauerhaft über die bestehenden Strukturen der SSG geführt, regional über die Schlossverwaltung Weikersheim. Über einen Beirat sollen Kreis, Stadt und Verein jedoch inhaltlichen Einfluss behalten. Zudem werde sich auch der Deutsche Orden durch das das Hochmeisteramt in Wien selbst in den Beirat einbringen. »Auch bekennen sich Kreis und Stadt zu ihrer bereits bis 2029 zugesagten finanziellen Unterstützung für die Museumsarbeit«, heißt es in der Mitteilung.

»Um das Museum weiterentwickeln und besser vermarkten zu können, hat die SSG bereits im Jahr 2020 die Geschäftsführung der DOM GmbH übernommen«, wird Ministerialrätin Juliane Weckerle zitiert. »Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wurde nun verstetigt. Die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im Jahr 2022 konnten die Besucherzahlen von vor der Pandemie sogar übertroffen werden.«

Auch Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar sieht der Mitteilung zufolge in der SSG eine »ideale Partnerin für das Deutschordensmuseum«: »Die SSG als Geschäftsführung hat es trotz schwieriger Voraussetzungen während der Corona-Pandemie schon nach kurzer Zeit geschafft, eine stärkere Besucherfrequenz zu erreichen. Mit seinem Einsatz kann das Land das Museum als Kulturdenkmal erhalten. Als Tourismusdestination ist es für die Stadt wichtig, ein Museum mit überregionaler Strahlkraft zu haben.«

Landrat Christoph Schauder ergänzt: »Seit der Gründung der DOM GmbH im Jahr 1991 war der Museumsbetrieb stark defizitär. Um den laufenden Betrieb zu finanzieren, waren immer wieder Einsparungen notwendig. Mit der Vertragsunterzeichnung kann es gelingen, das Deutschordensmuseum langfristig auf ein gesundes Fundament zu stellen. Mit dem Know-How der SSG kann das Museum seine Attraktivität für Besucherinnen und Besucher noch weiter steigern und den Museumsstandort Main-Tauber-Kreis damit insgesamt stärken.«

Der Vorsitzende des Deutschordensmuseumsvereins, Gernot-Uwe Dziallas, sieht in der Entscheidung eine grundlegende Zukunftssicherung des Museums im Deutschordensschloss: »Das Museum macht nicht nur die Stadtgeschichte und die Vor- und Frühgeschichte im Taubertal, sondern besonders auch die mehr als 800-jährige Geschichte des Deutschen Ordens erlebbar. War doch das Hochschloss bis 1809 Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens hier in Mergentheim. Es ist unserem Verein sehr wichtig, dass die Weitergabe der Geschichte an die nachfolgenden Generationen gewährleistet ist.« Der Verein werde auch zukünftig die vertraglich zugesicherte Konzertreihe »Museumskonzerte im Schloss« veranstalten und sich für das Museum einsetzen.

Abschließend heißt es in der Mitteilung, der Vertragsschluss sei das Ergebnis jahrelanger Bemühungen der Gesellschafter, eine finanziell tragfähige Lösung für das Museum zu finden und es damit auch weiterentwickeln zu können.

