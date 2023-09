Deutschlandticket nicht unumstritten

Verkehr: Landrat kritisiert falsche Bezuschussung

Main-Tauber-Kreis 29.09.2023

Nur, wenn die notwendige Infrastruktur in der Fläche geschaffen werden könne, habe der Nahverkehr auch im ländlichen Raum eine Chance, fürchtet der Landrat, dass die Gelder für das Deutschlandticket letztlich für einen Ausbau der Nahverkehrsinfrastruktur fehlten. Seit Einführung des Jugendtickets Baden-Württemberg zum 1. März 2023 und des Deutschlandtickets konnte die VGMT etwa 500 Neukunden gewinnen, zog VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas am Mittwoch eine erste Bilanz. Im Segment der Schülerjahreskarten nahmen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von Januar bis Juni um über sieben Prozent zu.

Weil das Deutschlandticket ab 1. Dezember das Jugendticket in Baden-Württemberg ersetzen soll und Deutschlandtickets nur noch als Plastikkarte oder über die App vertrieben werden dürfen, arbeitet die Verkehrsgemeinschaft derzeit an der Umsetzung einer Chipkarten-Lösung. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Chipkarten und den damit verbundenen langen Lieferzeiten könnte es passieren, so Haas, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler zum 1. Dezember bereits eine Chipkarte erhalten. Dies solle dann Anfang 2024 nachgeholt werden, hieß es weiter. Durch das mehrmalige Umstellen bestehender Abo-Systeme und eine erhöhte Kundenberatung seien die Personal- und Materialkosten spürbar gestiegen. Gleichzeitig, so der Geschäftsführer, seien durch die rabattierten Tickets die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und die entsprechenden Vertriebsboni rückläufig.

