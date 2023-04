Deutlich mehr Verkehrsunfälle im Main-Tauber-Kreis

Es wird mehr gerast

Wertheim 12.04.2023 - 11:03 Uhr < 1 Min.

2987 Un­fäl­le zähl­te die Po­li­zei im Jahr 2021, ein Jahr spä­ter wa­ren es 3247, gab jetzt das Po­li­zei­prä­si­di­um Heil­b­ronn be­kannt. Dabei ist die Hauptunfallursache bei knapp 24 Prozent aller Unfälle mit Personenschäden im Main-Tauber-Kreis inzwischen »nicht angepasste Geschwindigkeit«, wie es im jeweiligen Polizeibericht heißt.

Dabei verzeichnete die Polizei nicht nur ein Plus bei den Unfällen, bei denen ein Sachschaden auftrat. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden, gab es ein Plus von 12,6 Prozent binnen eines Jahres. 412 Personen wurden bei Unfällen im Main-Tauber-Kreis verletzt, sechs Personen starben (im Jahr 2021 gab es sieben Tote im Landkreis bei Verkehrsunfällen). Positiv war auch die Entwicklung bei den Personen, die schwer verletzt wurden. Sie ging im Landkreis binnen eines Jahres von 107 auf 91 zurück.

Zunahme auch bei Radunfällen

Hauptunfallursache war im vergangenen Jahr die »nicht angepasste Geschwindigkeit« auf den Straßen des Main-Tauber-Kreises. Bei 98 Unfällen war sie der Grund eines Unfalls mit Personenschaden. Bei 51 Unfällen hatten Fahrerinnen und Fahrer die Vorfahrt missachtet.

Wie im gesamten Land Baden-Württemberg ist auch im Kreis im Jahr 2022 die Zahl der Radfahrerunfälle weiter gestiegen. So sind 122 Unfälle statistisch dokumentiert, was einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um 18,4 Prozent entspricht. In 49 Fällen (plus 14 Prozent) waren motorisierte Fahrräder (Pedelecs) an den Unfällen beteiligt. Auch, wenn kein Radfahrer im Landkreis bei Unfällen starb, stieg die Zahl der leicht verletzten Radler im vergangenen Jahr doch deutlich an: Mit einem Plus von 26,8 Prozent oder 19 Radlern auf 90 Leichtverletzte.

