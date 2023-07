Dertinger allein mit dem Biber

Keine zufriedenstellende Lösung

Wertheim 14.07.2023 - 16:53 Uhr 2 Min.

Ein Biber knabbert an Erlenzweigen. Was so possierlich aussieht, ist für die Dertinger ein zunehmendes Ärgernis. Sie fühlen sich mit "ihrem" Problembiber alleingelassen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Schon lange ist der Biber Thema in Dertingen. Er überschwemmt Wiesen, fällt Obstbäume und gilt dabei als ein besonders streng geschützter Teil der Natur. Entschädigungen gibt es - anders als in Bayern - keine. In Bayern ist der Biber angesiedelt worden, in Baden-Württemberg gilt er als zugewandert und ist damit Teil der Natur. Die Dertinger allerdings bestehen darauf, Unterlagen zu besitzen, die das Einsetzen des Bibers in ihre Natur eindeutig belegen. Das Umweltamt gehe darüber hinweg, wurde in der Ortschaftsratssitzung gleich mehrfach beklagt.

Alexandra Thielen, Mitarbeiterin im Umweltreferat der Stadt Wertheim, habe beim Ortstermin den Unmut der Bürger deutlich zu spüren bekommen, sagte die Ortschaftsrätin Stefanie Schlundt, die das Treffen auf den Weg gebracht hatte. Der Biber mache was er wolle, und die Bürger hätten ein ums andere Mal das Nachsehen, habe es dort geheißen. Als jüngster Beleg galt der 11. April, als auf dem Spielplatz ein Bibergang eingebrochen war. Das Loch maß fast zwei Meter im Durchmesser. Die Gänge knapp unterhalb der Oberfläche erstreckten sich in drei Richtungen.

»Es war reines Glück, dass kein Kind mit eingebrochen ist und sich verletzt hat oder Schlimmeres«, sagte Beuschlein. Die Gänge liegen auf dem Niveau des nahen Baches, gelegentlich sind sie auch überflutet, da drohe im Fall des Falles die Gefahr des Ertrinkens. Landwirte waren in ähnlichen Situationen bereits mit Fahrzeugen in Bibergänge eingebrochen, »auch ein Mitarbeiter des Wertheimer Bauhofs«, wie Beuschlein am Donnerstag sagte. Zusätzliche Gefahr hatte er für das Weinfest gesehen, dass in der Folgewoche dort gleich neben dem Spielplatz gefeiert wurde. Die Stadt hatte die Gefahrenstelle gleich nach dem Einsturz provisorisch mit einem Bauzaun gesichert.

Unterirdischer Zaun entlang des Spielplatzes

Entlang des Spielplatzes soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Die Stadt Wertheim bringe einen stabilen, unterirdischen Zaun von 1,20 Metern Tiefe in den Boden ein, um so zu verhindern, dass der Biber sich künftig vom Bachlauf in Richtung des Spielplatzes und des nahen Bolzplatzes vorangraben kann. »Geld spielt da offenbar keine Rolle«, kommentierte Beuschlein die Maßnahme.

Die Mitarbeiterin des städtischen Umweltamtes habe jüngst den Vorrang des streng geschützten Bibers noch einmal unmissverständlich klar gemacht. Das gelte so auch für überschwemmte Gebiete und vom Biber gefällte Bäume. Nicht angetastet werden dürfen die Biberdämme. Nur die Fresswälle der Nager dürfen in enger Absprache mit den Behörden ab und an in Teilen zurückgebaut werden. Der Biber allerdings richte die Dämme ebenso schnell wieder auf, sagte Egon Beuschlein: »Die Situation ist ausgesprochen unbefriedigend.«

Erheblich deutlicher wurde Ortschaftsrätin Stefanie Schlundt: »Es ist eine Frechheit, dass die Stadt nicht einmal den Mumm hat, auch nur eine Mail in der Angelegenheit nach Stuttgart zu schicken.« Dort sitzt das Umweltministerium des Landes. Festzuhalten sei, dass es absolut kein Entgegenkommen der Behörden gegenüber den Nöten der Dertinger gebe. »Der Ortstermin war absolut enttäuschend, weil er vollkommen ergebnislos war. Ich hatte mir mehr erhofft«, sagte Schlundt. »Wir fühlen uns allein gelassen«, bestätigte Beuschlein.

Michael Geringhoff