Dertingen fürchtet um christliches und dörfliches Leben

Sparpläne der evangelischen Kirche

Wertheim 24.09.2023 - 13:41 Uhr 2 Min.

Zeigen was die Uhr geschlagen hat - der Dertinger Kirchengemeinderat macht seit dem Sonntag Front gegen die laufende Gebäudereform der evangelischen Landeskirche. Foto: Geringhoff

Am vergangenen Donnerstag hatte die Dekanin Wibke Klomp den Wertheimer Kirchengemeinderäten die Sparkonzeption vorgestellt. Und die ist tief greifend und offenbar auch weit gediehen. "Ärgerlich, wenn der Großteil längst Höherenortes entschieden ist und der Oberkirchenrat die örtlichen Kirchen nur noch mit einbezieht, damit die Oben sich ihr gutes Gewissen hohlen können", klagte Wolfgang Stein an. Stein ist Vorsitzender des Dertinger Kirchengemeinderats.

70 Prozent betroffen

Man habe nur noch abzusegnen und nichts mitzureden. Außer Acht werde dabei gelassen, dass die individuellen Lösungen vor Ort meist tragfähiger seien als jene von oben herab. Die Landeskirche hat, aufgrund von Daten die über das Jahr 2030 hinwegschauen, ein 30-prozentiges Sparziel bei den kirchlichen Gebäuden ausgegeben. Dazu gehören Gemeindezentren aber auch Sakralbauten - also die Kirchen selbst. Eine Ampel signalisiert die Erhaltungswürdigkeit von Grün bis Rot. "Bei Rot wird gar nichts mehr investiert, Orange bedeutet: Steht unter Beobachtung", so erklärte Stein und ergänzte, dass Rot und Orange zusammen 70 Prozent aller Gebäude ausmachten.

In Dertingen soll schon seit Jahren ein eigenes Gemeindezentrum gebaut werden. Mit Zustimmung und Einverständnis der Landeskirche hatte man das Gebäude Am Berg hinter der Wehrkirche aus Gemeindemitteln erworben. "Und dann hat die Landeskirche einen Rückzieher gemacht", kritisierte Stein. Obendrein habe "die Landeskirche die Gemeinde schließlich noch bei den Abbruchkosten im Stich gelassen". Gerade eben hat die Kirchengemeinde das belastete Abbruchgrundstück aus Not an einen Anlieger verkauft.

Eichler Vaitskirche betroffen

Immerhin, die eigentliche Wehrkirche steht auf "Grün", aber Grund zum Jubel gebe es keinen, betonte Stein. Im Wertheimer Osten gelte das Grün ausschließlich für die Kirchenbauten von Dertingen und Urphar. Alle anderen Kirchen stünden auf der Beobachtungsliste oder gar auf Rot. Zu jenen Kirchen, für die die Landeskirche sich nicht mehr zuständig fühle, gehöre dabei die Eichler Vaitskirche, sagte Stein.

Für Dertingens Ortsvorsteher Egon Beuschlein ist es ein Unding und ein tiefgreifender Fehler, dass die Landeskirche es versuche, den Dörfern mittelfristig die Gotteshäuser wegzunehmen. Eine der Kirchenbesucher schlug vor, sich die Kirchensteuer nach Karlsruhe künftig zu sparen und das Geld besser an die eigene Kirchengemeinde zu spenden. Ex-Ortsvorsteher Jürgen Diehm beklagte, dass die möglichen Ergebnisse einer solchen Gebäudereform darauf hinausliefen, dass dörflich und christliche Leben zu löschen. "So etwas blutet die Gemeinden aus", sagte Diehm.

Wolfgang Stein kritisierte, dass dem Oberkirchenrat offenkundig jegliches Verständnis für das Funktionieren des ländlichen Raumes fehle. Kirchgänger wanderten nicht ins Nachbardorf ab, sondern blieben der Kirche - die schließlich auch Sozialraum sei - fern. In der Anonymität der großen Städte möge das anders sein. Aus der Diskussion mit der Gemeinde blieb unter anderem die Frage, was jetzt zu tun sei? Proteste, Unterschriftenaktionen? "Alles was hilft", sagte Stein und wies darauf hin, dass es in Wertheim mit der Schuldekanin Cornelia Wetterich und Helmut Wießner zwei gebe, an die man herantreten könne, weil sie: "Unsere Leute in Karlsruhe sind". Man müsse schaue, "dass es ankommt in Karlsruhe, damit der Oberkirchenrat, dass nicht so radikal durchziehen kann", forderte Ortsvorsteher Egon Beuschlein.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Dertingen lehnt Gebäudereform ab Der Dertinger Kirchengemeinderat versagt der Landeskirche die Zustimmung zur Gebäudereform und widersetzt sich ausdrücklich. In der ausführlichen Begründung heißt es, die Konzeption sei nicht zukunftsorientiert und schade den Kirchengemeinden - somit der evangelischen Kirche insgesamt. Wesentliche Symbole der Kirche seien der Pfarrer am Ort und die Kirche im Dorf. Hier Abstriche zu machen, dokumentiere die Abwesenheit der evangelischen Kirche. Das vorgestellte Ampelsystem sei zudem willkürlich und intransparent. Der enthaltene Hinweis, dass Gemeinden ihre Sakralbauten mit Fundraising erhalten könnten, sei utopisch. Auch die Idee, dass das Landesdenkmalamt den Erhalt von Kirchen verstärkt fördern solle. Der Abschlusssatz lautet wie folgt: "Unseren Gemeindemitgliedern ist es nicht zu erklären, dass für den Unterhalt der Kirchen keine finanziellen Mittel mehr vorhanden sein sollen, die evangelische Landeskirche aber sechsstellige Beträge für Non-Profit-Organisationen im Mittelmeer bereitstellt oder eine teure Erwachsenenbildung mit, unter anderem, Genderthemen betreibt". Ge