Der "Rothe Blitz" hat gegen Batman keine Chance

Rathaussturm: Die Narren haben Mondfelds Ortsvorsteher superheldenhaft überrumpelt

Wertheim 12.11.2023 - 10:38 Uhr 1 Min.

Keine Chance hatte Mondfelds Ortsvorsteher Eberhard Roth als "Flash Ebi" gegen die geballte Kraft von Batman Luis Müssig. Er rückte beim Rathaussturm der Narren den Schlüssel raus.

Da nützte auch seine Verkleidung als Flash, der Rote Blitz nicht viel, dessen Superkraft unglaubliche Schnelligkeit ist. Der "Rothe Blitz" wurde vom Elferrat überrannt und von Luis Müssig als Batman überwältigt.

Die Guggemusiker des Möfelder Ortsdüdl unter der Leitung von Michael Wilhelm verkürzten die Wartezeit auf den Rathaussturm für die zahlreichen Narren mit einem Ständchen. Am Samstagabend waren allerdings wenige verkleidet, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Die Prinzen- und Elferratsgarde sowie der Elferrat waren bestens gerüstet.

Als sich das Fenster am Rathaus öffnete, sprach Ortsvorsteher Eberhard Roth folgende Worte: "Am Kerwe-Samstag das Rathaus zu stürmen, da habt ihr keine Chance. Der Einzige, der hier regiert, das bin ich. Der Fackelzug zur Halle fällt ins Wasser und Fasching natürlich auch. Dieses Jahr wird nicht gefeiert."

Das ließen sich die Narren natürlich nicht gefallen. Sie hatten schließlich Verstärkung mit dabei und die konnte sich sehen lassen. So schwebte von der alten Rathausscheune Batman zum Rathaus hinüber. Gegen solche Superhelden konnte auch Flash Ebi nichts mehr ausrichten.

Eberhard Roth stand plötzlich gefesselt auf der Rathaustreppe. Den Rathausschlüssel nahmen Batman, Luisa Roth und Jasmin Jungwirth aus der Vorstandschaft der Mondfelder Faschingsgesellschaft entgegen. "Wir freuen uns auf die närrische Zeit und unsere Helden der Kindheit", lautete ihr Slogan.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr bei dem Kappenabend , wird es heuer bei der Faschingsgesellschaft in der Maintalhalle wieder zwei bunte Abende geben. Ein Prinzenpaar wird man nicht präsentieren. Die Veranstaltungen sollen am 9. und 10. Februar über die Showbühne gehen, erfuhr man von Jasmin Jungwirth, die für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Faschingsgesellschaft Mondfeld zuständig ist. Natürlich wird auch der traditionelle Faschingsumzug am 10. Februar stattfinden. Die einzelnen Gruppen haben bereits mit den Proben begonnen.

Dann können neben Captain Future auch Pan Tau, Momo, Pippi Langstrumpf oder Peter Lustig auf der Mondfelder Showbühne endlich ein Stelldichein geben. Als Moderator wird an den bunten Abenden wieder Eberhard Roth durch das Programm führen. "Ich freu mich drauf, ob ich dann als Flash erscheine, verrate ich nicht", sagte der Ortsvorsteher. Es sei ein tolles Motto, lobte er und wünschte dem Team eine erfolgreiche Kampagne. Gemeinsam stieß man mit einem Glas Sekt auf die fünfte Jahreszeit an.

Günter Herberich