Der richtige Mensch zur rechten Zeit

Geburtstag: Külsheims früherer Bürgermeister Günther Kuhn ist 80 Jahre alt geworden - Viel Lob beim Empfang im alten Rathaus

Külsheim 15.11.2023 - 11:54 Uhr 1 Min.

Külsheims ehemaliger Bürgermeister Günther Kuhn ist 80 Jahre alt geworden. Das Bild zeigt ihn mit zwei ehemaligen Kollegen: dem früheren Werbacher Bürgermeister Ottmar Dürr (links) und dem Freudenberger Heinz Hofmann.

Kuhn ist Familienmensch, Golfer sowie aktiver Vorsitzender der Verkehrswacht und anderer Vereine. »Dass es der 80. sein soll - kaum zu glauben«, sagte Külsheims amtierender Bürgermeister Thomas Schreglmann. Sein Vorgänger war 32 Jahre lang im Amt gewesen, Schreglmann selbst wird das wohl nicht schaffen können. Er stufte die Kuhn-Jahrzehnte als Ära ein, die Külsheim von der vormals ärmsten Gemeinde im Kreis zu einem sehr properen Städtchen, einem Schul- und Wirtschaftsstandort gemacht hat.

Um dahin zu kommen, habe es Entschlossenheit gebraucht, Weitsicht, Mut und vor allem »Arbeit ohne Ende«, wie Schreglmann betonte. Die Liste der Aufgaben ist lang, beginnt bei 35 Jahren im Kreistag, lässt den Vorsitz der CDU-Fraktion nicht aus, Vorstands- und Vorsitzenden-Posten, Ausschüsse. All das war auch anderenorts nicht unbemerkt geblieben: Staufermedaille, goldene Ehrennadel der Bundeswehr, Bundesverdienstkreuz am Bande, um nur die wichtigsten Auszeichnungen zu nennen. Schreglmann hob die Ehrung der Bundeswehr besonders heraus, denn die gibt es eigentlich nicht für Zivilisten. Auch eine Straße ist auf dem ehemaligen Militärgelände nach Kuhn benannt.

Das frei werdende und gewaltige Bundeswehrareal zu kaufen und die Konversion zu wagen, sei eine der größten und mutigsten Entscheidungen Kuhns gewesen. Auch sonst habe er viel Neues gewagt, verändert und modernisiert. »Immer kein Geld in der Kasse und Du hast es trotzdem durchgezogen«, sagte Schreglmann. Kuhn sei offenbar der Richtige zur rechten Zeit gewesen, denn vieles von dem, was er erfolgreich gewagt habe, wäre heute so nicht mehr möglich, meinte Schreglmann. Kuhn habe alle Hausaufgaben gemacht und das Haus Külsheim gut bestellt. »Ich bin heilfroh, dass es so ist«, es sei ein solide Basis, lobte der Bürgermeister.

Wolfgang Eble sprach ein Grußwort für die Verkehrswacht des Kreises, der Günter Kuhn seit fast 40 Jahren vorsteht. Kuhn selbst sprach über das Leben ohne Bürgermeisteramt, darüber, wie man den Job macht, und vor allem darüber, wie man ihn übergibt und neue Leute ranlässt. Zu reden war über Stadtentwicklung, Erhalt und Ausbau des Schulstandortes, über Abfallwirtschaft, Krankenhaus und Kloster Bronnbach. »Da waren große Entscheidungen dabei, und ich bin froh, dabeigewesen sein zu dürfen«, erklärte Kuhn.

Und heute? Das Rentnerleben mit Kindern und Enkelkindern sei auch nicht schlecht: »Es geht uns prächtig und wir fühlen uns wohl.«

