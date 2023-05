Vier Künstler der Gruppe "SpessArt" zeigen ihre Arbeiten

Bis 18. Juni im Kloster Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 08.05.2023 - 10:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf große Resonanz bei den Kunstinteressierten der Region stieß am Sonntag die Vernissage der Künstlergruppe "SpessArt".

Die Vielfalt ist der Reiz und das Markenzeichen der Künstlergruppe aus dem Main-Spessart-Kreis, die seit über 35 Jahren besteht. Sie hat nicht nur Mitglieder aus den Bereichen Bildhauerei und Malerei, sondern bietet auch Musikschaffenden eine künstlerische Heimat.

Begrüßt werden Besucher der Ausstellung von zwei geisterhaft-mystischen Mönchsfiguren, die von Bettina Seitz geschaffen wurden und praktisch in das ehemalige Zisterzienserkloster "heimgekehrt" sind, wie Gunter Schmidt in seinem Einführungsvortrag feststellte. Der Künstler aus Tauberbischofsheim zeichnet seit vielen Jahren für die Organisation der Kunstausstellungen im Kloster verantwortlich. Die "Mantelfiguren" sind Hohlformen ohne Gesicht und Gliedmaßen, die trotzdem eine kontemplative Versunkenheit ausstrahlen. Zudem ist die aus Lohr stammende Bildhauerin, die seit 30 Jahren in ihrer Wahlheimat Irland wohnt und arbeitet, mit kleineren Skulpturen aus gehärtetem Stoff in der Präsentation vertreten, die "einen hohen Alleinstellungswert" hat, wie der Laudator meinte.

Die Erhabenheit der Natur thematisiert Cornelia Krug-Stührenberg in ihren Aquarelllandschaften. Sie ist unter anderem mit einigen schlanken, hochformatigen Bildern in der Ausstellung vertreten. Die Motive seien durch einen Aufenthalt in Norwegen inspiriert worden, so Schmidt, und er bescheinigte der Künstlerin einen "sehr sensitiven Empfindungsfilter". "Die Essenz ihrer Empfindungen setzt sie um in eine reduzierte, abstrakte Bildsprache, mit der aus Landschaft Atmosphäre wird." Der Malerin geht es in den letzten Jahren in ihrem Schaffen verstärkt um die Darstellung der Erhabenheit und Wildheit der Natur als Gegenpol zu den Eingriffen der Menschheit, die "ihre eigene Art niedermacht, andere Arten quält und ausrottet und den Planeten plündert", so Schmidt.

Ironie und Satire hat der Partensteiner Objektkünstler Udo Breitenbach als "Strategie, mit schwierigen Situationen umzugehen" gewählt. In der Ausstellung verdeutlicht unter anderem ein Schaukelobjekt, dass das Klima vor dem Kipp-Punkt steht. Auf den Unterkörper einer Schaufensterpuppe, der von einem orangenen Ring umgeben ist, hat Breitenbach ein altmodisches Heizlüftergehäuse installiert und kritisiert damit die Distanz während der Corona-Zeit und das Fehlen menschlicher Wärme.

Das Werk des vierten Kunstschaffenden, Hartwig Kolb, der ein Atelier in Steinbach betreibt, "ist stilistisch sehr unterschiedlich", beschrieb Schmidt. Einerseits stelle er in seinen Bildern den Menschen in den Mittelpunkt, andererseits lote er in seinen Abstraktionen experimentelle Möglichkeiten von Form und Farbe aus. Von ihm sind beispielsweise drei mehrfarbige in einem sehr aufwendigen Verfahren hergestellte, sogenannte Jellydrucke in Bronnbach zu sehen.

Verzichten mussten die interessierten Besucher auf die ansonsten übliche musikalische Begleitung der Ausstellungseröffnung. Die Pianistin Luise Königshausen, die schon mehrere Ausstellungen der Künstlergruppe begleitet hat, war kurzfristig erkrankt.

Info: Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 18. Juni zu den Öffnungszeiten des Klosters jeweils Montag bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17.30 Uhr.

riff