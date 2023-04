Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Der Problembiber von Dertingen

Großes Loch auf Spielplatz

Wertheim 17.04.2023 - 13:41 Uhr 2 Min.

Direkt am Dertinger Spielplatz hat sich ein einen Meter tiefes und gefährliches Loch aufgetan. Der Bauhof hat den Biberbau erst einmal eingezäunt. So wohnt der Biber: knapp über der Wasserlinie, 1,20 Meter Durchmesser, drei Gänge zweigen ab.

»Das ist jetzt wirklich saugefährlich«, sagt Egon Beuschlein. Auf dem Spielplatz, gleich neben Schule und Festwiese, rahmt ein Bauzaun ein beeindruckendes Loch in der Erde ein. Der Bauhof der Stadt Wertheim hat die Absperrung am Donnerstag rasch aufgestellt, damit es keine Unfälle gibt.

Das Loch misst mehr als einen Meter Durchmesser und ist gut einen Meter tief. Offenbar hat es sich durch den Regen der vergangenen Tage von selbst im Boden aufgetan. Unter der Grasnarbe ist der Biber aktiv. Vom Loch zweigen drei Gänge ab, der Aalbach liegt kaum fünf Meter entfernt. »Wenn Kritiker sagen, dass das mit dem Bach hier neben den Spielplatz gefährlich ist, dass man da einen Zaun braucht, dann bin ich da nicht so dabei. Die Kinder müssen halt aufpassen, das gehört zum Leben dazu«, meint Beuschlein. »Aber dieses Biberloch jetzt, das ist etwas ganz anderes.«

Das Loch liegt nur ganz knapp oberhalb des Wasserspiegels und offenbart eine verborgene Gefahr - eine vor der man sich nach Auffassung des Ortsvorstehers so weit nicht schützen könne. »Wenn da Wasser dringestanden hätte und ein Kind eingebrochen wäre - nicht auszudenken, was da hätte passieren können«, sagt Beuschlein. Ein Stück weiter war vor nicht allzu langer Zeit ein Landwirt mit dem Traktor in einen Bibergang eingebrochen.

Und auch sonst kommt der Biber der Bevölkerung für das Empfinden des Ortsvorstehers mittlerweile zu nah. »Gefährlich zu nah«, unterstreicht Beuschlein. »Der Biber gehört vergrämt.« Auch am Damm müsse man etwas ändern, damit der Wasserstand des Aalbachs sinkt, fordert er. Hinter der Schule habe man ein ähnliches Loch viermal verschließen müssen, bis der Biber sich endlich eine andere Bleibe gesucht habe. So etwas koste den Bauhof richtig viel Zeit und die Stadt richtig viel Geld, das man obendrein vom Land nicht zurückbekomme, sagt er.

Das Loch jetzt auf dem Kinderspielplatz sollte man Beuschleins Meinung nach aus Sicherheitsgründen »am besten mit Wackersteinen zumachen, ein für alle Mal - und zwar schnell«. Die Risiken seien einfach zu groß. Obendrein starte in zwei Wochen das Dertinger Weinfest gleich nebenan, dann werde der in Teilen unterhöhlte Kinderspielplatz besonders intensiv genutzt.

Erst einmal schützt jetzt der Bauzaun Menschen davor, in das Loch zu stürzen. In welchem Radius der Boden drumherum allerdings instabil ist, weiß bislang niemand. Bibergänge nah an der Oberfläche können einige Dutzend Meter lang sein. Das Umweltamt sei gefragt, eine Lösung für das Biberproblem zu finden. Offensichtlich sei, dass die Situation unstreitig aus dem Ruder laufe, kritisiert Beuschlein.

Michael Geringhoff