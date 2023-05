Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Der »Panoramaweg Taubertal« ist im Finale um Deutschlands schönsten Wanderweg

Was macht den Weg besonders?

Tauberbischofsheim 12.05.2023 - 11:07 Uhr 5 Min.

Bei Reicholzheim ist mehr als die Hälfte der Strecke Gamburg-Wertheim geschafft. Oberhalb von Reicholzheim lohnt sich ein Abstecher zum Aussichtspunkt Satzenberg. Dort können Wanderer mit Blick auf das Kloster Bronnbach Rast einlegen. Versteckt oberhalb des Klosters Bronnbach, abseits der Waldwege, befindet sich eine Wolfsfalle aus dem Mittelalter. Vielfältige Natur: Die Panoramen des Wegs zeigen Wänder ebenso wie Felder, Büsche und Obstwiesen.

Kurz zögert Günther Ascher vor dem Schild und überlegt, welchen Weg er einschlagen soll. Dann marschiert er los. »Nach Bronnbach rein können wir auch später, dann drehen wir halt noch mal um«, sagt er. Der Pfad zum Kloster Bronnbach ist ohnehin nur eine Zusatzschleife der Tour. Ein weißer Stiefel auf rotem Grund bedeutet, hier geht der Hauptweg entlang. Der Stiefel in Richtung Kloster ist rot auf weiß.

Ascher kennt den Panoramaweg Taubertal fast im Schlaf. Das Kloster Bronnbach, die ehemalige Zisterzienser-Abtei aus fast tausend Jahre altem Sandsteingemäuer, nennt der 70-jährige Wanderführer aus Wertheim ein »wahres Kleinod der Region«. An diesem Freitag im Mai, wo alles grün sprießt und endlich Sommer in der feuchtwarmen Frühlingsluft liegt, geht er rechts oberhalb daran vorbei. Er hat etwas noch Besseres im Sinn.

Der Weg ist im Finale

Wir treffen Günther Ascher nicht zufällig auf diesem Weg. Er soll einen Preis bekommen - der Weg, nicht Ascher, auch wenn das eine vom anderen schwer zu trennen ist. Die Fachzeitschrift »Wandermagazin« hat den Panoramaweg Taubertal unter die Finalisten für »Deutschlands schönsten Wanderweg 2023« erhoben. Wer das Rennen macht, liegt nun an der Publikumsabstimmung. Ascher findet: Seine Heimatstrecke hat gute Chancen. »Wegen den kulturellen Sehenswürdigkeiten«, sagt er.

Immer wieder führt der Panoramaweg vorbei an Streuobstwiesen

Die 133 Kilometer zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg ist Ascher schon mehrfach gelaufen. »Ich würde sagen, sieben Tage sollte man sich nehmen.« Offiziell ist der Weg in fünf Etappen geteilt, die längste davon fast 32 Kilometer. Ascher findet das zu viel. »Da kriegt man gar nichts mit«, meint er. Gerade darauf kommt es ihm an auf einer Tour, die sich vorbeischlängelt an Schlössern, Burgen und historischen Städten.

Natur und Kultur im Wechsel

Was der Panoramaweg bietet, lässt sich am besten auf den 14 Kilometern zwischen Gamburg und Wertheim entdecken, findet Ascher. Da ist etwa gleich zu Beginn die Burg in Gamburg. Deren Rittersaal ziert eine Wandmalerei aus dem 11. bis 12. Jahrhundert - die älteste ihrer Art nördlich der Alpen. Später dann das Kloster Bronnbach und der auf einem Hügel darüber gelegene »Schafhof«, den die Zisterzienser-Mönche vor dem Klosterbau bewohnten. Vor dem Schlussspurt wartet der weite Blick über Reicholzheim vom Kriegerdenkmal aus, abschließend die Burg in Wertheim.

Eigentlich aber, sagt Ascher, wandert er wegen der Natur. Immer wieder hält er an und zeigt auf Schmetterlinge, Wildkräuter, Käfer. Er kennt ihre Namen, besonders die der Falter: Kohlweißling, Aurorafalter, Tagpfauenauge. Wo er passen muss, fragt er eine Handy-App. »Na, jetzt müssen wir weiter, sonst vertrödeln wir alles«, sagt er einmal - und bleibt doch immer wieder stehen. Zu faszinierend ist die Natur jetzt im Frühjahr für ihn.

Im Frühjahr flattern verschiedenste Schmetterlinge über den Wanderweg, hier ein Tagpfauenauge.

Ein anderes Mal hält er mitten im Gespräch inne und zeigt hundert Meter vor sich auf den Wanderweg. Dort steht ein junger Fuchs, Ascher hat ihn aus dem Augenwinkel entdeckt. Neugierig blickt auch das Tier auf, bevor es Sekunden später ins Dickicht entwischt. »Da habe ich ein Mal keine Kamera dabei«, sagt Ascher.

Der Panoramaweg Taubertal trägt bereits eine Auszeichnung: Seit 2012 ist die Strecke vom Deutschen Wanderverband als »Qualitätsweg wanderbares Deutschland« zertifiziert. Dieses Prädikat zu erhalten ist gar nicht so leicht: Der Weg muss gut begehbar und ausgeschildert sein, außerdem an landschaftlichen wie kulturellen Attraktionen vorbeiführen und von Unterwegshalten sowie der Verkehrsanbindung gut erreichbar sein.

Im Herbst hängt Nebel im Tal

Gemessen an der Teilstrecke, die Günther Ascher ausgewählt hat, ist der Panoramaweg ein Vorzeigeidyll. Jetzt im Mai ist schwer zu sagen, welches Naturschauspiel am meisten berührt. Immer wieder strahlt Raps auf den weitläufigen Feldern mit der Sonne um die Wette. Dem Waldweg spenden tiefgrüne Baumkronen Schatten gegen die Frühjahrssonne. Zwischen den weiß-rosa Blüten der Streuobstwiesen verrichten Hummeln und Bienen ihr brummendes Tagwerk. An etlichen Stellen ist der rote Stiefel nur ein Wanderschild unter vielen Wanderwegen, die sich die Region miteinander teilen. Aber er ist immer gut zu sehen.

Auch wegen seiner guten Ausschilderung genießt der Panoramaweg Tauberteil bereits seit 11 Jahren das Siegel "Qualitätsweg wanderbares Deutschland".

Auch im Herbst und Winter hat der Panoramaweg seinen Reiz, findet Ascher. Er kommt dann gern schon morgens raus, wenn der Nebel in den Tälern hängt. Im Winter denkt er an das Naturdenkmal »Hohe Steine« bei Boxtal, auf der fünften Etappe kurz vor Freudenberg. »Wenn dort die Eiszapfen hängen, das hat etwas ganz Mystisches. Das könnte aus jedem Harry Potter Film sein.«

Verstecktes Relikt

Rund 400 Meter oberhalb des Klosters Bronnbach liegt die Konradskapelle, neben der eine Bank zur Rast einlädt. Davor dehnt sich eines der vielen Panoramen entlang der Strecke. Ascher hält hier nicht, verlässt stattdessen die ausgewiesene Strecke für eine steile Rechtskurve, auf dem Forstweg weiter in den Wald hinein. Was er sucht, bekommt der normale Wanderer nicht zu Gesicht, sagt er. Nach noch einmal 400 Metern bleibt er stehen. »Irgendwo hier muss es sein«, sagt er und schaut verloren ins Gestrüpp. Das Frühlingsgrün hat den Trampelpfad verschluckt.

Günther Ascher (70) ist Wanderführer für den Deutschen Alpenverein und kennt den Panoramaweg wie kaum ein Zweiter.

Im Winter, sagt Ascher, wäre seine Überraschung leichter zu finden. Verärgert stapft er aus dem Wildwuchs zurück zum Weg: »Wir hätten ein Schild hin machen sollen.« Nach zehn Minuten Suche will er aufgeben, schimpft über sein Gedächtnis und das fehlende Schild. Ein letztes Mal wandert sein Blick vom Dickicht auf Google Maps, zurück ins Dickicht. »Es muss da sein«, sagt er und geht noch mal rein.

Die Schlusshocke bleibt daheim

Etwa 50 Meter abseits des Wegs, zunächst verdeckt von Bäumen, klafft ein tiefes Loch im Waldboden. Darum steht ein Holzzaun. »Ich hab's gewusst«, sagt Ascher stolz. »Haben Sie so etwas schon mal gesehen?« Auf den ersten Blick sieht das Loch aus wie ein Brunnen, ausgekleidet mit Steinen. Doch in der Mitte ragt ein Pfahl. »Eine Wolfsfalle«, erklärt Ascher. An den Pfahl band man im Mittelalter Ködertiere, sagt er. Der Wolf sprang rein, kam nimmer raus.

Versteckt oberhalb des Klosters Bronnbach, abseits der Waldwege, befindet sich eine Wolfsfalle aus dem Mittelalter.

Aschers Augen leuchten, als er am Holzzaun der Grube lehnt. Für diese Geschichten lebt der 70-Jährige, der sich so gut auskennt im Taubertal, dass er schon vier Bücher darüber geschrieben hat. Über den Wein, die Wege und seine Heimatstadt Wertheim. Dort auf der Burg, bei Apfelschorle, Currywurst und Spätzle, endet sieben Kilometer später Aschers Lieblingsetappe. »Selbst wenn ich den ganzen Weg laufe, übernachte ich zu Hause«, sagt er.

Hier geht's lang

Bis zum 30. Juni läuft die Online-Abstimmung zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2023" auf der Webseite des Wandermagazins www.wandermagazin.de. Neben dem Panoramaweg Taubertal sind neun weitere Wanderwege in der Kategorie "Mehrtagestouren" nominiert. Wer den Panoramaweg kennenlernen will, kann ihn als Ganzes erlaufen oder aus fünf Etappen wählen, die der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" in einer Broschüre beschreibt.

1. Etappe: Rothenburg ob der Tauber bis Creglingen

Auf 22 Kilometern führt der Panoramaweg zunächst von Rothenburg über Detwang, Bettwar, Tauberscheckenbach und Tauberzell nach Creglingen. Neben historischen Sehenswürdigkeiten in Rothenburg warten entlang der Strecke zahlreiche Mühlen, Weinberge und Kirchen. Als Station für eine Zwischenübernachtung empfiehlt der Tourismusverband nach 12,4 Kilometern Tauberzell.

2. Etappe: Creglingen bis Bad Mergentheim

Die zweite und längste Etappe erstreckt sich über 32 Kilometer von Creglingen über Röttingen, Weikersheim und Igersheim bis Bad Mergentheim. Nach etwas mehr als der Hälfte ist eine Zwischenübernachtung in Weikersheim möglich. Besonders eifrige Wanderer machen zusätzliche Abstecher zum Kräuterlehrgarten und der Kneippanlage in Tauberrettersheim oder zum Weinlehrpfad nach Markelsheim.

3. Etappe: Bad Mergentheim bis Tauberbischofsheim

Über Königshofen, Beckstein und Lauda geht es auf der dritten Etappe weiter bis Tauberbischofsheim. Der 28 Kilometer lange Abschnitt kann mit einer Zwischenübernachtung in Beckstein halbiert werden. Neben Weinbergpanoramen warten unterwegs etwa das Schlösschen Sachsenflur im Fachwerkstil oder das Heimatmuseum in Lauda.

4. Etappe: Tauberbischofsheim bis Wertheim

Von Tauberbischofsheim führt die Strecke auf der 4. Etappe weiter über Gamburg und Reicholzheim nach Wertheim. Wer die 26 Kilometer nicht am Stück wandern mag, ist mit einem Zwischenhalt in Gamburg nach 12 Kilometern beraten. Besondere Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke sind die Burgen in Gamburg und Wertheim, das romanisch-gotische Kloster Bronnbach oder das Wertheimer Glasmuseum.

5. Etappe: Wertheim bis Freudenberg

Auf der letzten Etappe wechselt der Weg den Fluss von Tauber zu Main und führt noch mal 26 Kilometer von Wertheim über Boxtal nach Freudenberg. Von Boxtal aus ist auf der anderen Mainseite die Ruine Henneburg in Stadtprozelten zu sehen. Eine weitere wartet schließlich in Freudenberg. Auch auf der letzten Etappe ist eine Zwischenübernachtung möglich, diesmal nach 15 Kilometern in Boxtal.

Annika Namyslo