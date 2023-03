Kreis Main-Tauber weiter auf der Suche nach Unterkünften

Flüchtlinge: 66 neue Plätze in Containern in Weikersheim

MAIN-TAUBER-KREIS 26.03.2023 - 18:08 Uhr < 1 Min.

In den nächsten Wochen wird auf dem Gelände des Stützpunktes der Straßenmeisterei in Weikersheim eine weitere Flüchtlingsunterkunft für die vorläufige Unterbringung des Landkreises errichtet. Darauf haben sich kürzlich das Landratsamt Main-Tauber-Kreis und die Stadt Weikersheim verständigt.

Krug: »Lage bleibt dynamisch«

»Die Flüchtlingsaufnahme im Landkreis bleibt sehr dynamisch. Deshalb betreiben wir weiterhin aktiv die Akquise von Liegenschaften sowie Grundstücken. Aktuell ist es uns gemeinsam mit der Stadt Weikersheim gelungen, in einem strukturierten Prüfprozess das Teilgrundstück beim Stützpunkt der Straßenmeisterei in Weikersheim als sehr gut geeignet für eine Containeranlage zu identifizieren«, wird Elisabeth Krug als Sozialdezernentin beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis in der Mitteilung zitiert. »Unser ausdrücklicher Dank gilt der Stadt Weikersheim für den konstruktiven Austausch und die jederzeit sehr gute und verlässliche Zusammenarbeit. Menschen in Not eine Unterkunft zu bieten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nur in Kooperation mit unseren Städten meistern können.«

Aufbau ab Mitte Mai

Die Unterkunft wird Mitte Mai aufgebaut und nimmt voraussichtlich im Juni ihren Betrieb auf. Bis zu 66 Plätze werden durch die neue Anlage zur Verfügung stehen, die geplante Betriebsdauer beträgt voraussichtlich zwei Jahre. Die nun geplante Containeranlage ist die zehnte Unterkunft, die der Landkreis seit Anfang 2022 eingerichtet hat.

Als Eigentümer des Grundstücks hat das Land Baden-Württemberg bereits zugestimmt, das Grundstück zur Unterbringung von geflüchteten Menschen zu nutzen. Zudem bietet der Standort dank örtlichem Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr und vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten die notwendige Infrastruktur, heißt es vom Landratsamt.

