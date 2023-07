Wohnmobil-Nachfrage in der Region: Der ganz große Boom scheint vorbei

Kürzere Lieferzeiten - Hohe Gebrauchtwagenpreise

Main-Tauber/Main-Spessart 24.07.2023 - 11:24 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eng gereiht stehen Wohnmobile auf einem Stellplatz an der Nordsee. Viele Menschen haben sich zu Corona-Zeiten Camper zugelegt. Symbolfoto: Lars Penning (dpa) Die Firma Tischer in Kreuzwertheim-Wiebelbach bietet Aufsetzkabinen für Pick-ups an. Foto: Steffen Schreck

Bereits seit 50 Jahren ist die Firma Tischer in Kreuzwertheim-Wiebelbach auf dem Markt. Allerdings mit einem Nischenprodukt, wie Seniorchef Peter Tischer erzählt. "Unsere Aufsetzkabinen machen vielleicht drei Prozent am Markt aus", sagt der 72-Jährige. Begonnen hat alles mit Kabinen für Pritschen, die eigentlich klassische Handwerkerfahrzeuge waren. Später wurde das Produkt weiterentwickelt, und mit den ersten Pick-ups tauchten dann auch Fahrzeuge auf dem Markt auf, die komfortabler waren. "Heute ist alles drin", sagt Tischer und verweist auf einen Ford mit 230 PS, Lederausstattung und allem, was das Herz sonst so begehrt. In der Regel haben die Kunden bereits ein Fahrzeug und bestellen nur den Aufbau. Dann werden einige kleine Änderungen nötig, und das Fahrzeug muss aufgelastet werden.

Aktuell sind die Auftragsbücher so voll, dass die Wartezeit rund 24 Monate beträgt. Bei Stückpreisen, die immerhin jenseits von 36.000 Euro liegen. Nach oben offen. Dabei ging der klassische Corona-Boom an Tischer vorbei. Durch die ohnehin lange Lieferzeit gab es keinen Aufschwung - und aktuell ist auch kein Abwärtstrend zu verzeichnen. Zum ersten Mal hatte Tischer allerdings vier Kunden, die aus finanziellen Gründen vom Vertrag zurückgetreten sind. "Ein überschaubares Risiko", wie er findet. Denn die freien Kabinen sind für die meisten Fahrzeuge kompatibel und können so an den nächsten Kunden weitergegeben werden. Was Tischer nicht versteht, sind die exorbitant hohen Gebrauchtwagenpreise. "Und die Höfe stehen voll", so Tischer.

Geschäftsführer Philip Anderer von der Firma GÜMA auf dem Wertheimer Almosenberg in Bettingen spricht von einer gesunkenen Nachfrage. "Es ist ruhiger geworden", so Anderer. Er nennt als Gründe unter anderem den Krieg in der Ukraine sowie die allgemeinen Nachrichten. Bei steigenden Kosten und Preisen seien die Leute prinzipiell eher verunsichert.

Den Gebrauchtwagenmarkt bezeichnet er als relativ leer mit wenigen Angeboten. Dafür riefen aktuell Verkäufer von Gebraucht-Wohnmobilen utopische Summen auf. "Da geht wenig im Moment", sagt der Geschäftsführer.

Bei den Neuwagen seien Preiserhöhungen schon über die letzten Jahre gekommen. Derzeit habe man ein großes Angebot, und die Preise für vorrätige Fahrzeuge seien eher günstig. "Von der Marge her kann es nicht weiter nach unten gehen", lautet seine Einschätzung. Außer vielleicht bei gewissen Grundrissen, die nicht so laufen. Tatsächlich bedeute dies, dass es außer bei sehr gefragten Modellen kaum noch Lieferzeiten gebe. "Kastenwagen haben wir gerade 20 bis 30 da", sagt Anderer. Auch die Wohnmobile am Standort seien alle binnen zwei oder drei Wochen auslieferfertig.

Bei einer Finanzierungsquote von rund 15 Prozent, die Anderer nennt, ist auch der steigende Zins ein Thema. Mit Auswirkungen auf die ganze Branche. "Aber es ist seltsam, manche kaufen jetzt erst recht und für manche ist das eine K.o.-Situation", so Anderer. Einzig das Luxussegment sei davon überhaupt nicht berührt.

Bei Preisen, die stets bei mittleren oder höheren fünfstelligen Beträgen beginnen, kann Miete eine clevere Alternative sein. Ab 139 Euro pro Tag gibt es bei MSP-Reisemobile in Frammersbach ein Wohnmobil mit zwei Schlafplätzen in der Zwischensaison von 1. Mai bis 28. Juli. Inhaberin Andrea Haberberger, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann Edgar führt, spricht aber von einer sinkenden Nachfrage bei Vermietungen. 2020 sei ein sehr gutes Jahr gewesen, dann seien die Vermietungen wieder weniger geworden. "Die Leute haben sich selbst ein Wohnmobil gekauft und sie dürfen ja wieder wegfliegen", begründet die Unternehmerin. Alleine fünf oder sechs gute und langjährige Kunden hätten selbst ein Wohnmobil gekauft, so Haberberger.

Dabei unterschätzten viele Interessenten, was für Arbeit damit verbunden ist. Neben den eher alltäglichen Dingen wie Tüv oder Kundendienst brauchen Campingmobile mehr Zuwendung. Die Wasseranlage muss gespült, dazu im Winter alles abgelassen werden. Für eine Vermietung im Winter bräuchte es ein extra Winterpaket. "Damit zum Beispiel Leitungen nicht auffrieren", so Andrea Haberberger. Sie bietet im Winter keine Vermietungen an. Denn dazu kommt noch, dass das Fahren mit einem Wohnmobil bei Eisglätte nicht von Jedermann beherrscht wird.

Acht Wohnmobile haben die Haberbergers in der Vermietung. Sorgen bereiten derzeit die Preise für die Fahrzeuge. "Die Preise sind explodiert", sagt Andrea Haberberger. Dies liege daran, dass die Nachfrage so hoch sei. Allerdings rechnet sie damit, dass sich der Markt auch wieder drehen könnte. "Demnächst werden die Händler froh sein, wenn sie was verkaufen können", sagt die Frammersbacherin. Mit Blick auf den allgemeinen Markt sowie die jüngste Zinsentwicklung.

sts

Hintergrund: Wohnmobile Wohnmobile wie wir sie heute kennen, gehen wohl aus dem ersten "Wohnauto" hervor, das Arist Dethleffs seiner Verlobten baute. Es enthielt ein Hubdach und drei Schlafplätze. Wegen des großen Anklangs begann Dethleffs in den 1930er-Jahren mit der Serienfertigung im eigenen Unternehmen. Mit dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wiederentdeckung der Reiselust kam dann noch mehr Schwung in die Produktionen. Vor allem Wohnwagen wurden bis in die 1970er-Jahre immer beliebter. 1971 kam Ermin Hymer mit seinen ersten Reisemobilen auf den Markt. Es folgten weitere namhafte Hersteller wie Knaus, Weinsberg, Frankia oder Bürstner. Die größte Messe der Branche findet als Caravan-Salon-Düsseldorf (CSD) jährlich in Düsseldorf statt. (sts)