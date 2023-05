Den Main-Tauber-Kreis maßgeblich mitgeprägt

Der frühe­re Ers­te Lan­des­beam­te des Main-Tau­ber-Krei­ses, Jörg Ha­sen­busch, ist am 15. Mai im Al­ter von 80 Jah­ren ver­s­tor­ben. Das hat das Land­rat­s­amt am Frei­tag mit­ge­teilt. Ha­sen­busch war 26 Jah­re und neun Mo­na­te lang, von 1981 bis 2008, Ers­ter Lan­des­beam­ter und da­mit stän­di­ger all­ge­mei­ner Stell­ver­t­re­ter des Land­rats im Main-Tau­ber-Kreis. Für sei­ne Ver­di­ens­te wur­de er mit dem Bun­des­ver­di­enst­k­reuz am Ban­de, der Stau­f­er­me­dail­le des Lan­des Ba­den-Würt­tem­berg so­wie der Feu­er­wehr­me­dail­le des Deut­schen Feu­er­wehr­ver­ban­des ge­ehrt.