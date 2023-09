Demographie stellt Main-Tauber-Kreis vor Herausforderungen

Kommunalverband stellt Bericht vor

Main-Tauber-Kreis 27.09.2023 - 19:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Unterricht in einer Grundschule: Im Main-Tauber-Kreis wird die Zahl der Sechs- bis Zehnjährigen bis 2030 um 18 Prozent steigen. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Der demografische Wandel betreffe alle gesellschaftlichen Teilbereiche, und damit stehe auch die Kinder- und Jugendhilfe in einer zunehmend alternden Gesellschaft vor neuen Entwicklungserfordernissen, erklärte die Referentin. Der Bericht enthält grundlegende Analysen, die den 44 Stadt- und Landkreisen, die Mitglied sind, vielfältiges kreisspezifisches Datenmaterial liefern. In ihrem Vortrag gab Usslepp zahlreiche Informationen zur kreisbezogenen Bevölkerungsentwicklung sowie zu den Ausgangslagen und Entwicklungsperspektiven in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe.

In den kommenden sieben Jahren wird die Zahl der unter Dreijährigen in Baden-Württemberg voraussichtlich um vier und der Drei- bis Sechsjährigen um ein sowie der 18- bis 21-jährigen um drei Prozent zurückgehen. Und das bei gleichzeitigem Anstieg der Zahl der Sechs- bis Zehnjährigen und der Zehn- bis 15-jährigen um bis zu zwölf Prozent. Der Main-Tauber-Kreis bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen, denn die Zahl der Sechs- bis Zehnjährigen wird bis 2030 voraussichtlich um 18 Prozent steigen, während die Zahl der 18- bis 21-jährigen um elf Prozent zurückgehen wird.

Auch wenn Deutschland und damit auch Baden-Württemberg Zuwanderung brauche, sah Usslepp eine ganz besondere Herausforderung für die Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen in der Tatsache, dass Stand 2021 in den Stadtkreisen durchschnittlich 35 und in den Landkreisen 23 Prozent der Kinder aus Familien stammen, in denen zu Hause überwiegend nicht Deutsch gesprochen werde. Mit einem Anteil von 18,8 Prozent stehe der Main-Tauber-Kreis in diesem Bereich vergleichsweise gut da, genauso wie bei den Schulabgängern ohne Abschluss. Der Anteil im Kreis liege bei sechs Prozent, während im Land 8,7 Prozent der Abgänger 2021 keinen Abschluss hatten. Handle man nach dem Grundsatz, dass kein Kind verloren gehen darf, stehen die Landkreise und Kommunen vor großen Herausforderungen.

Sorge bereitet den Experten des KVJS dass immer mehr junge Menschen Eingliederungs- oder Erziehungshilfen benötigten und das bei einem stetig zunehmenden Fachkräftemangel vor allem in den Sozialberufen. Eine Ansicht die in der anschließenden Diskussion auch die Ausschussmitglieder teilten. So verstieg sich Hubert Segeritz (FWV) zu der Aussage: »Wir fahren gegen die Wand - und das mit stetig zunehmender Geschwindigkeit.« Gefordert wurde von mehreren Ausschussmitgliedern, dass Bund und Land die Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Fachkräften verbessern und den Bürokratieabbau vorantreiben müssten.

riff

Jugendhilfeausschuss in Kürze Main-Tauber-Kreis. Mit folgenden Themen hat sich der Jugendhilfeausschuss des Main-Tauber-Kreises ebenfalls befasst: Förderantrag: Jugendamtsleiter Martin Frankenstein berichtete, dass der Förderantrag beim Kommunalverband für Jugend und Soziales unter der Überschrift »Beispielhafte Weiterentwicklungsprojekte der Kinder- und Jugendhilfe« positiv beschieden wurde. Eingereicht hatten den Antrag eine regionale Kooperationsgemeinschaft aus freien Trägern der Jugendhilfe zusammen mit den vier Jugendämter in der Region Heilbronn-Franken. Geplant ist, ein digitalgestütztes Evaluationsinstrument zu entwickeln, mit dem einzelfallübergreifend der Erfolg der ergriffenen Maßnahmen messbar gemacht werden soll. Der Entwicklungsprozess soll wissenschaftlich durch das Institut für Sozialpädagogik der Universität Mainz begleitet werden. Für den Zeitraum von 2023 bis 2026 wird das Projekt mit einem Betrag von 75.000 Euro gefördert. »Das sind 60 Prozent der Kosten«, so Frankenstein. Den Rest der Kosten teilen sich die Jugendämter und die beteiligten freien Träger. Versand Sitzungsunterlagen: Frankenstein informierte, dass die Sitzungsunterlagen auch vom Jugendhilfeausschuss künftig in digitaler Form an die Mitglieder des Gremiums verschickt werden. Die Sitzungsvorlagen können von den Kreistagsmitgliedern ebenso wie von jedem Bürger im Kreistags-Informationssystem heruntergeladen werdem. Information der Nichtgewählten: Die Amtsgerichte Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim hätten auf Basis der Vorschlagsliste die Jugendschöffen für die Periode 2024 bis 2028 gewählt, informierte Frankenstein. Um möglichst keinen Frust aufkommen zu lassen, werde die Verwaltung die nicht Gewählten mit einem Schreiben davon in Kenntnis setzen und sich für die Bereitschaft zu dem Amt bedanken. riff