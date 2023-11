Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aufstiegshilfe: Stadt und Betreiber treffen sich

Demnächst Gespräche über Burgbahn

Wertheim 08.11.2023 - 16:54 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Geckobahn von Oliver Wolters ist in Wertheim noch immer im Einsatz. Der Betreiber verfügt noch über Verträge mit den Kreuzfahrtunternehmen. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-06-17 --> Die Geckobahn ist in Wertheim noch immer im Einsatz. Foto: Gunter Fritsch

Über deren Ergebnisse werde man das Gremium dann im Anschluss informieren.

Zum Hintergrund: Im Sommer 2020 waren Verhandlungen zwischen Wolters und der Stadt über eine Bezuschussung des Bahnpendelverkehrs vom Main-Vorplatz, dort gab es eine Haltestelle, auf das Wertheimer Wahrzeichen an den Kostenvorstellungen Wolters gescheitert. Der hatte damals 58.000 Euro gefordert und auch die Einrichtung eines dann womöglich öffentlich geförderten Linienverkehrs ins Spiel gebracht. Derzeit fährt die Geckobahn lediglich noch im Auftrag der Flußkreuzfahrtsunternehmen von der Anlegestelle am Hofgarten-Schlösschen Touristen in die Altstadt.

Jüngst hatte die Wertheimer Stadtführerin Ursula Kohout in einem Schreiben an die Redaktion noch einmal auf die Notwendigkeit einer solchen Aufstiegshilfe eindringlich hingewiesen und »eine schnelle Lösung« für das kommende Jahr angemahnt. »Das Burgbähnle wäre die Möglichkeit, das Problem zeitnah zu lösen«, schlägt sie vor, es wie eine Buslinie »durch die öffentliche Hand« zu subventionieren.

gufi