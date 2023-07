Deckensanierungen kommen voran

Main-Tauber-Kreis 06.07.2023 - 15:58 Uhr < 1 Min.

Anlass war die Vergabe einer Baumaßnahme von der Ortsdurchfahrt Wolfsbuch bis zum Knoten der Kreisstraße 2868 bei Creglingen. Der Ausschuss vergab die Arbeiten für den Betrag von rund 590.000 Euro an die Röttinger Firma Trend-Bau.

Weil das Submissionsergebnis um 13 Prozent unter den kalkulierten Kosten von 652.000 Euro lag, gab sich Schauder zuversichtlich, in diesem Jahr noch mit einer oder zwei Sanierungen beginnen zu können, die eigentlich erst für 2024 geplant sind. In 2023 sind im Budget des Landkreises für die Sanierung von Straßendecken 1,8 Millionen Euro eingestellt. Ein Sanierungsabschnitt in der Ortsdurchfahrt Kembach für 182.000 Euro wartet noch auf die Vergabe. In den Sommerferien - um den Schulbusverkehr möglichst wenig zu behindern - soll ein Abschnitt von 1,2 Kilometern auf der Kreisstraße 2880 bei Eiersheim saniert werden. Auch ein Teil der Ortsdurchfahrt Boxtal bis zur Landesstraße für 82.000 Euro wartet noch auf seine Ausführung.

gufi