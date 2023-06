Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Das sagen Jugendliche in Baden-Württemberg zum Wahlrecht ab 16 Jahren

Politische Partizipation: Vier Jungwähler mit unterschiedliche Meinungen - Hoher Stellenwert bei politischer Bildung

Freudenberg 05.06.2023 - 00:00 Uhr 4 Min.

Wahlen gehören zu den Grundlagen unserer Demokratie. Bei Kommunalwahlen wie zum Beispiel der Bürgermeisterwahl in Freudenberg durften auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Die haben zum Wahlrecht ab 16 unterschiedliche Meinungen.

Doch nutzen die jungen Wähler ihre Möglichkeiten überhaupt? Unser Medienhaus hat Jugendliche in der Region gefragt, ob sie sich für Politik interessieren und wie sie die Absenkung des Wahlalters bewerten.

Skeptisch bei Senkung

Svenja Zipprich (16) aus Freudenberg erklärt, sie informiere sich über verschiedene Medien über die aktuelle Politik beziehungsweise derzeitige internationale Verhältnisse. "Zum einen werde ich über die Sozialen Medien, zum Beispiel über die Tagesschau oder Wissen2go, auf dem Laufenden gehalten." In einigen Fällen bekäme sie Dinge über den Fernseher oder das Radio mit. "Ich stehe einer Absenkung des Wahlalters skeptisch gegenüber. Ich denke, dass es, wie bei allen Diskussionen, seine Vor- und Nachteile hat", sagt sie.

Dafür könnte zum Beispiel sprechen, dass viele Jugendliche bewusst mit seriösen Themen umgehen und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen können. Es sei aber auch das Gegenteil der Fall. "Ein großer Teil unserer Generation besitzt so gut wie kein Wissen über politische, gesellschaftliche Themen, sodass die Möglichkeit des verfrühten Wählens zu ahnungslosen, naiven Entscheidungen führen könnte. Dies wäre alles andere als vorteilhaft."

Besser informieren

Bevor man über die Absenkung des Wahlalters nachdenke, sollten Jugendliche ausreichend über das Wahlsystem, die Parteien und politische Situationen in allen Bildungsinstitutionen informiert werden. "So würden eventuell auch Jugendliche miteinbezogen, die weniger Bezug zur Thematik haben oder generelles Desinteresse bezüglich dessen aufweisen." Zusammenfassend neige sie persönlich eher dazu, eine Absenkung als eine falsche Entscheidung anzusehen. "Ich denke nicht, dass ich die Möglichkeit des Wahlrechts mit 16 nutzen würde."

Sie interessiere sich sehr für aktuelle politische Themen und finde Diskussionen hierzu sehr spannend. "Um allerdings eine richtige Wahlentscheidung treffen zu können, bräuchte ich ein umfassenderes Bild." Mit einer Wahl, und damit seiner Stimme, trage man hohe Verantwortung. Ein Hauptgrund dafür, warum sie zunächst sehr vorsichtig wäre, ist schlichtweg die unzureichende Bildung. "Man ist über aktuelle Themen informiert, hauptsächlich durch Eigenleistung, aber die Wahl an sich ist ein unterbeleuchtetes Thema." Sie sei der Meinung, dass Jugendliche in ihrem Alter, sie eingeschlossen, wenig informiert sind. "Im Unterricht wird uns unser Wahlsystem erklärt, allerdings ist eine richtige Wahl nochmal viel realitätsbezogener. Ich bin der Meinung, dass mehr Weiterbildung in diesem Bereich nötig ist."

Jugendwahl in der Schule

Luis Busse (16) aus Nassig berichtet, er höre im Radio die Nachrichten oder sehe ab und zu, wenn es spezielles gibt, auch in Social Media politische Themen an. "Ich finde es gut, dass Jugendliche auch wählen gehen dürfen. Mit 16 kann man sich schon gut mit Politik auseinander setzen und diese verstehen. Die Meinung der jungen Leute ist auch wichtig. Und die, die wählen wollen, können dies dann auch."

Er würde als 16-Jähriger schon wählen gehen, wenn ihn die Wahl interessiert. "Zum Beispiel hat mich die Bundestagswahl interessiert, die aber ja erst ab 18 ist." In der Schule hätten er und seine Schulkollegen bei der Bundestagswahl an der Schule eine Jugendwahl gemacht und dann die Statistiken der Ergebnisse angeschaut, "und im Fach Gemeinschaftskunde haben wir schon viel gelernt, wie man wählt." Über die jeweiligen Möglichkeiten zum Beispiel die Parteien würde er sich aber vor einer Wahl noch mal genau im Internet informieren.

Wahlalter erhöhen?

Christian Hartke (17) aus Wertheim-Waldenhausen sagt: "Ich denke sehr viel über Politik nach und bin sehr aktiv informiert, jedoch ist für mich eine aktive Partizipation nicht reizvoll." Er stehe der Absenkung des Wahlalters sehr kritisch gegenüber. "Wenn, dann wäre ich für eine Erhöhung im nicht-kommunalen Bereich auf 21." Er sei dieser Meinung, da er selber, bei ihm wie auch anderen in seinem Alter, merke, dass der Durchschnittliche 16- bis 18-Jährige keine Ahnung von eventuellen unvorhergesehenen Konsequenzen habe und diese nicht abschätzen könne.

Theoretisch würde er ein Wahlrecht ab 16 Jahren für sich nutzen. "Aber in der momentanen politischen Landschaft in Deutschland identifiziere ich mich mit keiner Partei genügend, um diese zu wählen." Was eine mögliche Wahlentscheidung betrifft, fühle er sich gut informiert, sagt er abschließend.

Zu wenig im Unterricht?

Sonja Emmert (17) aus Bestenheid informiert sich unter anderem über die Tagesschau und Zeitung über aktuelle Politik. "Ich fände es gut, wenn 16-Jährige wählen dürfen, da es auch um die Zukunft der Jüngeren geht, die sonst nicht repräsentiert werden." Sie würde die Möglichkeit bei den Wahlen auf jeden Fall nutzen, "weil ich dann auch mitentscheiden kann, was in der Politik passiert." Vor allem durch den Politikunterricht in der Schule fühlt sie sich gut informiert, "allerdings erst durch den Leistungskurs, vorher waren zwei Stunden die Woche zu wenig."

Birger-Daniel Grein

Zwischenruf: Das richtige Wahlalter In einigen Bundesländern dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme bei Kommunal- und Landtagswahlen abgeben, so auch in Baden-Württemberg. 2022 beschloss der Bundestag auch die Absenkung des Wahlalters bei Wahlen zum Europaparlament. Bei den Wahlen zum Bundestag gab es zwar bereits Initiativen zur Wahl ab 16 Jahren, die aber keine Mehrheit im Parlament fanden. Häufig genannte Argumente gegen ein Wahlrecht ab 16 sind, dass Jugendliche noch nicht ausreichend über politische Prozesse informiert sind und ihnen Wissen und Erfahrungsschatz fehle, um verantwortungsvolle Wahlentscheidungen zu treffen. Außerdem wird erklärt, Wahlalter und volle Geschäftsfähigkeit - also Volljährigkeit - sollen zusammenfallen. Für ein generelles Absenken des Wahlalters spricht unter anderem, dass Jugendliche in diesem Alter oft bereits politisch interessiert, teils auch engagiert sind. Darüber hinaus würde ihr Einfluss auf politische Entscheidungen durch ein Wahlrecht wachsen. Die Argumente gegen ein Absenken des Wahlalters lassen sich auch auf erwachsene Wählerinnen und Wähler übertragen. Auch diese sind nicht alle ausführlich über politische Themen informiert. Zudem fallen Wahlentscheidungen auch bei Erwachsenen nicht immer auf Basis kritischer Faktenbewertung. Das zeigt schon die Verbreitung von Falschmeldungen zu politischen Themen in den Sozialen Medien samt emotionaler Reaktionen und die Tatsache, dass die Falschbehauptungen von vielen Menschen geglaubt und weiter verteilt werden. Sie beeinflussen nachweislich auch Wahlentscheidungen. Sowohl für Jugendliche als auch für erwachsene Wähler ist es wichtig, Wissen und Kompetenzen in bestimmten Bereichen zu entwickeln, um verantwortungsvoll zu entscheiden. Dazu gehören unter anderem Wissen über politische und gesellschaftliche Prozesse und Medienkompetenz zum Prüfen von Meldungen auf Falschnachrichten. Bildung zu politischen Prozessen und kritischem Umgang mit Versprechen und Informationen ist bei Heranwachsenden sehr wichtig. Hier sind Elternhaus und Schule gleichermaßen gefragt. Neben der Frage des Wahlalters sollten Kinder und Jugendliche auf vielfältige weitere Weise an die demokratische Mitbestimmung herangeführt werden und ihnen die Möglichkeit gegeben werden, über die Zukunft ihre Umgebung und Heimat aktiv mitzubestimmen. Birger-Daniel Grein