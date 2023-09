Das Ruftaxi ist weiter auf der Überholspur

Nahverkehr: Im ersten Halbjahr 2023 bereits knapp 16.900 Personen befördert - Deutschlandticket gilt auch

Main-Tauber-Kreis 29.09.2023 - 15:50 Uhr 1 Min.

An allen Ruftaxi-Haltestellen hängt diese Infotafel neben den Fahrplänen.

Das Ruftaxi-Angebot war Anfang 2018 im Main-Tauber-Kreis gestartet und hat seitdem mehr als 100.000 Personen befördert. Nach knapp 13.000 Personen, die bereits im ersten Betriebsjahr mit dem Nahverkehrsmittel fuhren, und einem Einbruch der Fahrgastzahlen während der Corona-Jahre schaffte der Ruftaxi-Verkehr, der inzwischen über 21 Korridore über das gesamte Kreisgebiet verteilt verfügt, im vergangenen Jahr mit knapp 32.000 beförderten Personen ein Rekordergebnis. Haas zeigte sich aufgrund der Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2023 zuversichtlich, dass dieses Ergebnis heuer noch einmal überboten werden könne.

Der Ruftaxiverkehr wird vom Landkreis mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von rund 690.000 Euro gefördert. Bereits im ersten Halbjahr musste das Verkehrsmittel mit 325.000 Euro bezuschusst werden. Angesichts gestiegener Energiepreise und höherer Personalkosten rechnet Haas ab 2024 mit einem spürbaren Anstieg der Gesamtkosten. Die bereits im Juni beschlossene Deckelung des Zuschusses durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH werde den Zuschussbedarf des Landkreises weiter erhöhen, so Haas.

Die VGMT hat den gesamten Landkreis in 21 Korridore aufgeteilt, in denen die Ruftaxis unterwegs sind. Schaut man sich an, wie viele Fahrten in den jeweiligen Korridoren gemacht wurden, dann wird vor allem im südlichen Landkreis mit dem Ruftaxi gefahren. Von den 15.114 Fahrten im Zeitraum von Januar bis August 2023 wurden mehr als rund 2250 zwischen Bad Mergentheim und Boxberg gefahren. Und noch einmal 2.144 zwischen Lauda und Boxberg. Auf der Strecke Tauberbischofsheim-Külsheim wurden 1146 Fahrten gezählt, zwischen Wertheim und Freudenberg wurden in den ersten acht Monaten des Jahres 1082 Fahrten gemacht. Von Wertheim nach Bettingen waren es 644 und von Wertheim nach Külsheim noch einmal 661.

Nimmt man den gesamten Zeitraum, seitdem das Ruftaxi besteht, wurden zwischen Januar 2018 und August 2023 auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt Wertheim über 16.000 Fahrgäste gezählt.

