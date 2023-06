»Das Rathaus war mein zweites Wohnzimmer«

Ottmar Dürr: Nach 24 Jahren geht der Werbacher Bürgermeister Ende Juni in den Ruhestand - Zeit fürs Ehrenamt

Werbach 01.06.2023 - 11:30 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ottmar Dürr war 24 Jahre lang Bürgermeister von Werbach. Die Gamburg ist einer seiner Lieblingsorte in der Gemeinde.

Wann und wie kam es zum Wunsch, Bürgermeister von Werbach zu werden?

Mein Großvater Stanislaus war Bürgermeister von Werbachhausen. Aufgrund meiner kommunalpolitischen Tätigkeit unter anderem als Ortschaftsrat Werbachhausen, Gemeinderat und erster Stellvertreter des Bürgermeisters in Werbach kam in mir der Wunsch auf, Bürgermeister meiner Heimatgemeinde zu werden. Die Entscheidung, mich für das Bürgermeisteramt zu bewerben, musste in mir reifen. Der Wunsch bestand schon einige Jahre vor der Wahl. 1999 forderte ich als blutjunger Stellvertreter mit 38 Jahren den amtierenden Bürgermeister heraus.

Was mochten sie an der Aufgabe als Bürgermeister besonders?

Mir gefiel es, zu gestalten und eigene Ideen umzusetzen. Eine meiner großen Stärken war und ist, Menschen zu begegnen, auf sie zuzugehen und sie für mich zu gewinnen. Das lernte ich im Elternhaus und setze es im Beruf als Banker fort. Es half mir auch im Amt des Bürgermeisters immer auf besondere Weise. Das Trauen von Ehepaaren mag ich ebenfalls sehr gerne. Im Laufe meiner 24 Jahre Amtszeit habe ich unzählige junge Menschen als Standesbeamter in den Hafen der Ehe geführt.

Haben sie persönliche Lieblingsorte in Werbach?

Besonders gerne bin ich in der Liebfrauenbrunn-Kapelle zwischen Werbach und Werbachhausen. Sie ist ein Ort, der auf mich schon als Kind anziehende Wirkung hatte. Damals ging ich mit meinen Eltern und Großeltern den Weg dorthin. Ich bin möglichst jeden Sonntag dort, um Kerzen anzuzünden. Auch auf der Gamburg mit ihrem traumhaften Blick ins Taubertal bin ich gerne.

Was waren die für sie wichtigsten Projekte in ihrer Amtszeit?

Das Leuchtturmprojekt in meiner Amtszeit ist zweifelsohne der sogenannte Bildungscampus Werbach mit der Ganztagsgrundschule Werbach, der 2021 eingeweiht wurde. Er entstand durch den Umbau und Anbau der ehemaligen Hauptschule Werbach. Große Bedeutung hatte auch das Landessanierungsprogramm in Zentral-Werbach mit Sanierung und Erweiterung des Rathauses ab dem Jahr 2003. Ein weiterer Meilenstein war Rückbau der Kläranlage Werbach und der Bau einer Pumpstation mit Verbindungsleitung zur Kläranlage Tauberbischofsheim ab 2004. Weiterer Höhepunkt war für mich der Bau des fünfgruppigen Kinderhauses in Werbach von 2014 bis 2016. Eines meiner Kernziele war, Werbach als kinder- und familienfreundliche Kommune fit für die Zukunft zu machen. Das ist auch gelungen. Dazu gehört unter anderem die Entwicklung des Neubaugebiets Amberg von 2006 bis 2015 mit über 60 Bauplätzen. In Gamburg erfolgten der Ausbau der Schulstraße mit dem Dorfplatz und die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses von 2013 bis 2015, ebenso der Bau der Ortsdurchfahrt Werbachhausen 2002. In meiner fast 30-jährigen Amtszeit als Kreisrat war es die Realisierung des Kreisverkehrs in Werbach.

Was war in ihrer Amtszeit das am umstrittenste Projekt?

Da brauche ich nicht nachzudenken, das war die Sanierung des Freibads in Wenkheim, da die jährlichen Defizite im Betrieb sehr hoch waren. Aber gemeinsam mit dem Förderverein haben wir eine hervorragende Lösung gefunden.

Wer waren in ihrer Amtszeit die größten Stützen für Sie?

Väterliche Ratgeber waren für mich Külsheims ehemaliger Bürgermeister Günther Kuhn und der ehemalige Bürgermeister von Igersheim, Manfred Schaffert. Eine Stütze war auch die Weitsicht des Gemeinderats und die schlagkräftige Verwaltung, der Bauhof und das Kindergartenteam. Im privaten Kreis war es die Unterstützung durch meine Ehefrau und unsere Tochter.

Gab es etwas, was sie im Bürgermeisteramt weniger mochten?

Eigentlich nicht. Ich fühlte mich in meinem Rathaus wohl. Es war mein zweites Wohnzimmer.

Für welche Freizeitaktivitäten blieb in der Amtszeit Platz?

Ich bin bekennendes Mitglied beim FC Bayern München. Deshalb waren mir Bundesliga-Übertragungen am Samstagnachmittag hoch und heilig. Für weitere Hobbys hatte ich keine Zeit. Ich habe sogar schon mit Kreistagskollegen in öffentlicher Kreistagssitzung über den FC Bayern diskutiert. Einer der Höhepunkte war der Besuch von »Kaiser« Franz Beckenbauer in Werbach mit Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde am 10. Januar 2014.

Welche Hobbys wollen Sie nach dem Ruhestand angehen?

Ich werde mich erstmal erholen und dann verstärkt dem ehrenamtlichen Engagement widmen. Wo genau, ist noch offen.

Was geben Sie ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Er muss seinen eigenen Weg finden und sich mit den Menschen in unserer schönen Gemeinde an Tauber und Welzbach identifizieren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Werbach und seinen Ortsteilen?

Ich wünsche mir, dass die von mir begonnene Umsetzung des Wasserzweckverbands Mittlere Tauber zu einem guten Ende geführt wird, ebenso die Umgestaltung der ehemaligen Grundschule in Wenkheim zu einem neuen Kindergarten. Und ich wünsche mir, dass sich meine lebens- und liebeswerte Heimatgemeinde Werbach in Frieden und Freiheit weiterentwickelt.

Birger-Daniel Grein

Zur Person: Ottmar Dürr Der 62-jährige Ottmar Dürr wuchs in Werbachhausen auf, einem Ortsteil von Werbach. Er besuchte die Grundschule in Werbachhausen und danach die Realschule Tauberbischofsheim. Nach der Mittleren Reife absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Wenkheim. Ab 1984 übernahm er Leitung der Raiba-Zweigstelle Werbach. Im April 1999 wurde er zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt und machte den - wie er selbst sagt - kürzesten Umzug von einem Arbeitsplatz zum anderen, 20 Meter von der Bank ins Rathaus. 2007 und 2015 wurde Dürr wiedergewählt, bei allen drei Wahlen im ersten Wahlgang. Bei der aktuellen Wahl 2023 trat er nicht mehr an. Seine Amtszeit endet am 30. Juni. Von 2002 bis 2023 war Ottmar Dürr Vorsitzender des Kreisverbands Main-Tauber in der Vereinigung baden-württembergischer Bürgermeister. Seit 1994 ist er Mitglied des Kreistags. Vier Jahre lang war er erster Vorsitzender der Lebenshilfe Main-Tauber. Dürr ist Mitglied in zahlreichen Werbacher Vereinen. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und zwei Enkel, Nick (fünf Jahre) und Jackson (zwei Jahre). bdg