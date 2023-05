Das nächtliche Erscheinungsbild der Wertheimer Burg soll erhalten bleiben

Lichtkonzept: Anlage soll eine rund 613.000 Euro teure neue Beleuchtung bekommen

Wertheim 17.05.2023 - 11:04 Uhr 3 Min.

Derzeit werden die Hauptveranstaltungsfläche und weiter Teile des Burggrabens auf der Wertheimer Burg beleuchtet. Die beiden Fluchtwege über das Altanentor und über eine kleine Treppe zum Haupteingang sind nicht oder nur schlecht beleuchtet und müssen aktuell aus Sicherheitsgründen mit Akkuleuchten versehen sein. Eine beim Hamburger Büro für Lichtplanung "Made by Light" in Auftrag gegebene Untersuchung kommt nun zu dem Ergebnis, dass die aktuelle äußere Fassadenbeleuchtung und die provisorische Sicherheitsbeleuchtung "veraltet" sind und das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Ein von den Hamburger Lichtplanern entworfenes neues Beleuchtungskonzept für die Burg soll die Stadt nun rund 613.000 Euro kosten.

Der Bauausschuss des Gemeinderats stimmte den Planungen trotz der enormen Kosten, wie etwa Songrit Breuniger (Freie Bürger) anmerkte, am Montag mangels Alternativen einstimmig zu. Der Gemeinderat muss dem Vorhaben, das in diesem und im kommenden Jahr umgesetzt werden soll, am 22. Mai noch abschließend zustimmen.

Die neue Lichtplanung, die Christof Fielstette von Made by Light im Bauausschuss vorstellte, fußt dabei auf einigen grundlegenden Überlegungen. So solle das nächtliche Erscheinungsbild der Burg "als Landmarke" mit Hilfe einer entsprechenden Beleuchtung erhalten bleiben, da die Beleuchtung der Burg "eine breite Zustimmung in der Bevölkerung" finde, stellte Fielstette fest. Die Burg als Wahrzeichen der Stadt solle mit einer angemessenen und energieeffizienten Beleuchtung auch in der Nacht weithin sichtbar bleiben. Dabei seien ein Sicherheitskonzept für die Fluchtwege ebenso berücksichtigt wie die naturschutzrechtlichen Ziele für den Insektenschutz in das Konzept eingearbeitet worden, hieß es bei der Präsentation im Ausschuss.

Erscheinungsbild aufwerten

Durch die Erneuerung der Beleuchtung der Fassade soll das Erscheinungsbild der Burg weiter aufgewertet werden. Dies soll zum einen mit Hilfe eines flächigen Lichtes geschehen, um die großen Flächen der Burg "wirtschaftlich" zu beleuchten. Das geschehe ausschließlich mit LED-Leuchten, erläuterte Fielstette, die zum einen langlebig seien und bei denen man zum anderen frei Farben wählen könne, die zum rötlichen Sandstein der Burg und zur Umgebung des Burggrabens passten. Durch diese "effiziente Lichttechnik" sei es zudem möglich, Streulicht zu vermeiden und Lichtimmissionen zu reduzieren. Dies verbessere die Energiebilanz, spare Kosten und sei nachhaltig, meinte der Lichtplaner. Ergänzt wird dieses Grundkonzept durch eine zusätzliche Beleuchtung von Fensteröffnungen auf der Burg. Für die Fläche vor dem Zehnringturm sei zudem vorgesehen, Masten mit abgespannten Leuchten über der Fläche zu montieren.

Für das neue Beleuchtungskonzept seien durch die komplexen Wegeführungen auf der Burg Vorplanungen und umfangreiche Grab- und Trassenarbeiten notwendig, erläuterte Baureferatsleiter Armin Dattler. Die reinen Beleuchtungskosten belaufen sich nach ersten Kostenschätzungen auf rund 260.600 Euro. Die Elektrotechnik dürfte noch einmal mit etwa 170.400 Euro zu Buche schlagen. Die Grab- und Fundamentarbeiten werden auf 182.000 Euro geschätzt. Der Eigenbetrieb Burg hat in seinem Investitionsprogramm bis ins Jahr 2024 allein 478.000 Euro für diese Investitonen eingestellt.

Die Stiftung Rudolf Brand-Helmut Schöler hat eine Spende von 25.000 Euro für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage geleistet. Die Stadt Wertheim bezuschusst die Investitionen aus Steuermitteln allein in diesem Jahr mit 135.000 Euro, in 2024 werden 295.000 Euro an den Eigenbetrieb überwiesen. 63.000 Euro trägt der Eigenbetrieb aus eigenen Mitteln. Bis Ende 2022 flossen bereits 95.000 Euro an Zuweisungen und Zuschüssen durch die Stadt.

Hintergrund: Sanierungen an der Burg Der Bauausschuss des Gemeinderats hat in seiner Sitzung am Montag umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Fassadenflächen des Palas und des Kapellenbaus mit Treppenturm vergeben. Die reinen Sanierungsarbeiten am Mauerwerk schlagen dabei mit rund 195.000 Euro zu Buche, die die Firma Zedler aus Ober-Flörsheim ausführen wird. Um die Wände langfristig zu sichern, müssen mit Bohrpfählen Verankerungen in den Fels getrieben und Nadelanker zur Stabilisierung eingebaut werden. Eine Untersuchung der Fassaden war im Jahr 2019 in Auftrag gegeben worden, nachdem es bereits 2018 zu einem Absturz einer nachträglichen Vermauerung zwischen der Westfassade und dem Kapellenturm gekommen war. Seither ist dieser Abschnitt abgesperrt und somit für Besucher nicht zugänglich. Neben dem Erhalt der Bausubstanz soll vor allem auch die Verkehrssicherheit gewährleistet werden, hieß es am Montag im Bauausschuss. Teilweise Neuaufmauerungen, Fugenerneuerungen aber auch konservatorische Ausbesserungen werden von der Erfurter Firma Nüthen Restaurierungen für die Angebotssumme von rund 199.000 Euro ausgeführt. Die für die Arbeiten notwendigen Gerüste stellt die Tauberbischofsheimer Firma Baumann GmbH für rund 90.400 Euro auf. gufi