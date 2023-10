Wertheimer Michaelismesse: Seit 16 Jahren macht die Familie Küffner die Main-Tauber-Halle zur Festhalle

Damit niemand dursten oder hungern muss

Wertheim 06.10.2023 - 12:19 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nicole Küffner, Tochter von Festwirt Hans-Peter Küffner, kennt die Michaelismesse Wertheim schon von Kindesbeinen. Foto: Thilo Winkelmann Das halbe Hähnchen gehört zu den Speisen, die in der Main-Tauber-Halle oft bestellt werden. Foto: Thilo Winkelmann Auch die Kaffeetassen müssen immer frisch befüllt werden. Foto: Thilo Winkelmann

Stichwort Personal: Hans-Peter Küffner vertraut darauf, dass er "eine gute Mannschaft" zusammengestellt hat, die in der Küche, im Ausschank, aber vor allem auch in der eigentlichen Bedienung die Gäste zufriedenstellt. "Bei uns sind allein 25 Kellnerinnen und Kellner unterwegs", ist es Küffner wichtig, hier gute Leute zu haben.

Dabei setzt die Festwirtfamilie Küffner auf angestammtes Personal, wie Nicole Küffner im Gespräch mit dieser Redaktion verrät. Ein Großteil der Bedienungen etwa, die jetzt in der Main-Tauber-Halle das Festbier und die Hendl an die Tische bringen, sei auch schon bei der Königshofener Messe im Einsatz gewesen, die traditionell vor der Wertheimer Michaelismesse stattfindet. Gutes Personal zu finden, sei nach Corona nicht einfacher geworden. "Die sehr guten Leute sind aus dem Geschäft abgewandert", berichtet Hans-Peter Küffner davon, dass es immer wichtiger werde, sein Stammpersonal zu halten.

Allein 25 Kellner und Kellnerinnen sind in der Main-Tauber-Halle, wie hier beim Seniorennachmittag, unterwegs, damit Besucher nicht zu lange auf Essen und Trinken warten müssen. Foto: Thilo Winkelmann

Nicht nur auf die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken kommt es an. Auch die Reinigung der Halle über Nacht müsse funktionieren. Deshalb und weil kurze Wege die Arbeit der Beschäftigten erleichtern, stockt Hans-Peter Küffner sein Stammpersonal immer noch mit zusätzlichen Arbeitskräften vor Ort auf.

Was unterscheidet den Aufbau und die Organisation einer Festhalle von einem klassischen Festzelt? "In der Halle zieht es ein bisschen weniger, als im Zelt", gibt es für Nicole Küffner keine wirklichen Herausforderungen mehr, die Main-Tauber-Halle zu einer Halle zu machen, in der sich die Besucher bei Essen, Trinken und vor allem der Musik wohlfühlen. "Wir kennen die Halle ja nun ein paar Jahre. Und es hat sich in diesen Jahren nicht wirklich etwas verändert."

Hat sich bei den Essensgewohnheiten der Gäste in all den Jahren etwas verändert, seitdem die Familie Küffner nun schon für den Festhallenbetrieb verantwortlich ist? Auch wenn vegetarische und vegane Produkte auf dem Vormarsch seien, sind es nach Einschätzung von Hans-Peter Küffner noch immer die Klassiker, die die Speisekarte prägen. "Hendl, Haxen und Schnitzel mit Kartoffelsalat", das sind die Renner im Festzelt. Und auch die verschiedensten Salatvariationen, zählt Küffner auf, was vor allem von den Besuchern nachgefragt werde. Auch Tochter Nicole Küffner ist überzeugt, dass das halbe Hähnchen und die Haxe auf der Speisekarte auf gar keinen Fall fehlen dürfen. "Das sind die absoluten Klassiker", auch wenn man inzwischen ein vegetarisches Angebot zusätzlich auf der Speisekarte habe.

Die Klassiker gehen immer : Hähnchen und Bratwurst sind auf der Michaelismesse immer gefragt. Foto: Thilo Winkelmann

Eigene Produktionsküche

Dabei ist auch die Essensversorgung mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. Auf dem Küffnerhof in Langenbrettach im Landkreis Heilbronn verfügt das Familienunternehmen über eine eigene Produktionsküche. Hier werden alle Speisen für die Michaelismesse frisch zubereitet und mit einem Lastwagen jeden Morgen ab sieben Uhr nach Wertheim gefahren. "Wir machen die Spätzle selber, unsere Soßen haben keine Zusatzstoffe und auch die Knödel kommen aus eigener Herstellung", beliefert der Küffnerhof nicht nur Volksfeste wie die Michaelismesse. Auch die Bundesgartenschau versorgt das Unternehmen mit Speisen.

Die gestiegenen Preise, auch in der Gastronomie, bekommen auch die Besucher der Michaelismesse zu spüren. Hans-Peter Küffner ist allerdings davon überzeugt, dass er "sehr bodenständige Preise" anbiete. Natürlich müsse immer auch das Preis-Leistungsverhältnis passen, sonst drohten Besucher auszubleiben. Ob es eine Grenze beim Bierpreis gebe, will ich von ihm wissen. Preise, wie auf dem Münchner Oktoberfest oder auf der Wasen in Stuttgart könne man in Wertheim sicherlich nicht aufrufen.

Auch das Bierzapfen will gelernt sein: Die fleißigen Helfer im Hintergrund sorgen dafür, dass niemand dursten muss. Foto: Thilo Winkelmann

Allerdings sei der Besuch eines Volksfestes nicht mit dem Besuch einer Gaststätte vergleichbar, müsse das Gesamtpaket Messebesuch stimmen, sagt der Festwirt. Dann seien Besucher auch bereit, mehr Geld für Speisen und Getränke auszugeben. Über die Preise für Getränke und Speisen werden schließlich auch die Bands bezahlt und das Personal. Und Hans-Peter Küffner ergänzt: Um gutes Personal zu bekommen, müsse man auch die Leute gut bezahlen.

Hintergrund: Die Musik in der Festhalle Die Entscheidung, welche Bands in der Main-Tauber-Halle während der Michaelismesse spielen, trifft auch der Festwirt. Dabei spielten eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, erläutert Hans-Peter Küffner seine Auswahl. Ein wichtiges Kriterien ist der Bekanntheitsgrad. Und das gleich im mehrfachen Sinn: Küffner kennt viele der Musikgruppen, die auf der Michaelismesse auftreten, schon seit Jahren persönlich und weiß, dass sie mit ihrer Musik die Besucher begeistern. Darüber hinaus ist auch der Bekanntheitsgrad einer Band selber wichtig. "Die Gipfelbuam", sie spielten am Abend der Betriebe in der Main-Tauber-Halle, sind ein Bespiel. "Die Band hat auch auf dem Oktoberfest in München gespielt", verweist er auf die Qualität der Truppe. Bekanntheit meint allerdings auch: Es ist von Vorteil, wenn Bands aus der Region kommen, vielen Besuchern bekannt sind. Erstmals hat Küffner in diesem Jahr auch verschiedene Discjockeys im Programm, die immer dann auflegen, wenn die Bands Pause machen. Und dann ist da ja auch noch der Seniorennachmittag: Künstler wie Bata Illic (in diesem Jahr in Wertheim) oder Peter Orloff (in diesem Jahr in Könighofen) kämen noch immer beim Publikum an, ist Küffner von seiner Auswahl überzeugt. gufi