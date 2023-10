Damenbrassquintett kommt zum ersten Mal nach Bronnbach

Benefizkonzert: Serviceclub Kiwanis Tauberfranken veranstaltet mit »Brassessinis und der Zauberer Buntinius« auch Mitmachkonzert für Kinder

MAIN-TAUBER-KREIS 20.10.2023 - 11:37 Uhr 2 Min.

Clubmitglied Michael Kropp hat sich um die Verteilung der Plakate und Flyer in Wertheim gekümmert. Foto: Petra Folger-Schwab

Am Samstagabend stellt das Quintett sein Programm »Dunkelblond« vor. Bekanntes, Bewährtes und neu Entdecktes von Polka über Chanson und Pop bis zu Film- und Opernmelodien werden mit einer unterhaltsamen Choreografie präsentiert.

Neu: Kinderkonzert

Zum ersten Mal veranstaltet der Kiwanis-Club ein Kinderkonzert. Am Sonntagvormittag werden die Brassessoires »Brassessinis und der Zauberer Buntinius«, ein Mitmachkonzert für Kinder von vier bis neun Jahren, aufführen. In einer spannenden Geschichte werden die Instrumente mit Farben verknüpft und die Kinder mit vielen Aktivitäten beteiligt. Der Kiwanis-Club und die Musikschulen aus Wertheim und Tauberbischofsheim bieten dazu ein Rahmenprogramm.

Ab 10.30 Uhr ist Einlass, das Konzert beginnt um 11.15 Uhr und dauert 45 Minuten. Es gibt Tatoos, einen Maltisch, verzauberte Getränke, Muffins und Brezeln. Die Musikschulen Wertheim und Tauberbischofsheim sind mit Lehrern vor Ort, die nach dem Konzert die verschiedenen Blechblasinstrumente vorstellen, die die Kinder ausprobieren können. »Konzert und Instrumentenvorstellung sind eine tolle Sache für die Motivation. Die Kinder erfahren, wie die Instrumente klingen und wohin das Üben führen kann. Mit fünf Jahren können Kinder schon mit dem Unterricht starten, wenn sie es wollen«, so Musiklehrer, Trompeter und Dirigent Michael Geiger, der mit Kollegen vor Ort sein wird.

Das Motto des Clubs ist »Serving the Children of the World«, wie Michael Kropp erläutert. Der stellvertretende Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ist der Kontaktmann des Clubs in Wertheim und rührt die Werbetrommel in der Main-Tauber-Stadt.

Erlös für Musikförderung

Der Erlös der Konzerte werde für die Musikförderung von Kindern und Jugendlichen im Main-Tauber-Kreis verwendet. Dass dieses Jahr auch ein Kinderkonzert dabei sei, freue ihn ganz besonders. »Samstagabend sammeln wir für Charity, Sonntag geben wir etwas zurück«, so der Pädagoge. Das sieht auch Vorstandsmitglied Tanja Lohmeyer aus Tauberbischofsheim so, die sich seit Jahren um das Musikprogramm kümmert.

Der Tipp eines Musikfreundes, der die Brassessoires auf dem »Woodstock der Blasmusik« in Österreich gehört hatte, führte zum Engagement der fünf quirligen Mitdreißigerinnen. Dass sie auch ein Kinderkonzert anbieten, erfuhr sie bei der Recherche im Internet. Die Clubmitglieder unterstützten den Vorschlag, beide Konzerte zu veranstalten. Katharina Obereder, Brassessoires-Posaunistin, und Herzstück des Ensembles, freut sich auf die Auftritte in Wertheim.

Beim Woodstock-Festival seien sie im Sommer tatsächlich wieder aufgetreten, 80.000 Besucher seien da gewesen. Es werde auf sechs verschiedenen Bühnen gespielt. Da sei man schon stolz, eingeladen zu werden.

Seit dem Studium spielen die Fünf schon zusammen und sind Freundinnen geworden, obwohl sie teils in Österreich, teils in Deutschland leben und arbeiten. Sie spielen in unterschiedlichen Ensembles, geben Unterricht und gehen zusammen auf Tournee, am liebsten per Bahn.

»Das wird fetzig«, freut sich der Wertheimer Musikschulleiter Stefan Blido und zeigt sich besonders dankbar für das Kinderkonzert am Sonntag.

Vorverkaufsstellen sind in der Buchhandlung Buchheim/Schöningh, Wertheim; Buchhandlung Schwarz auf Weiß, Tauberbischofsheim; Buchhandlung Moritz und Lux, Bad Mergentheim.

IWeitere Infos im Internet unter https://kiwanis-tbb.de und https://www.brassessoires.at

PETRA FOLGER-SCHWAB