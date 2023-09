Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viel Lob für Ferienprojekt für angehende Zirkuskinder in Wertheim

Clown Muck sorgt für Enthusiasmus

Wertheim 10.09.2023 - 19:15 Uhr 1 Min.

Clown Muck. Foto: Michael Geringhoff

Eine ganze Woche lang haben rund 20, meist Sechs- bis Achtjährige, der Würzburger Clown Klaus Göpfert, die Mitarbeiter der kommunalen Jugendarbeit und des Familienzentrums hart gearbeitet, bei der Premiere am Freitag alles gegeben - und allen Beifall abgeräumt.

Das Echo war rundum positiv, einige der Eltern waren regelrecht enthusiastisch. »Emelie ist total aufgeregt und die Woche über hat sie immer viel erzählt, vom Clown Muck und vom Spaß, den es macht und heute hat sie richtig Lampenfieber und Sorge, ob sie es wohl hinkriegt«, sagt Julia Beile (35) kurz vor der Zirkuspremiere. Mama, Papa, Oma, Opa, alle sind zur Premiere gekommen: »Wichtig«, sagt auch Hannelore Roth. Sie ist 72 und Oma, ihre Enkelkinder Amelie und Luisa sind Teil der wilden Menagerie. »Ich bin echt gespannt, was da kommt, die Kinder haben dichtgehalten und absolut nichts vom Programm verraten.« Schon im vergangenen Jahr waren Roths Enkelinnen dabei. »Und die Vorführung war absolut super«, sagt sie.

Auch Mark Meisels Tochter Amelie hat über das Programm geschwiegen, um den Spannungsbogen hochzuhalten. »Wir wissen nur, dass die Woche richtig Spaß gemacht hat und dass Clown Muck lustig ist«, sagt er. »Mega Spaß, sooo toll«, hat Ella es gefunden. Das sagt Katrin Kempf (44). Vor Aufregung habe die Siebenjährige die Woche über schlecht geschlafen. Die Krönung sei es, dass sogar ihr großer Bruder Julius (17) extra zur Premiere dabei ist.

So viel Jubel ohne Schatten? »Ich bin total k.o., die Woche hat mich echt fertig gemacht - unfassbar, was die für Power haben«, freut sich Clown Muck. Die Zirkuskinder seien quirlig und supermotiviert gewesen. »Jeder kann irgendetwas Tolles und alle wollten so richtig etwas schaffen.« Spaß und Staunen seien der Antrieb gewesen und jedes der Kinder habe sich weiterentwickelt. Das komplette Programm sei fast ausschließlich »deren eigener Stiefel und das Ergebnis ist wirklich gut«, lobt Muck.

»War gut«, sagt auch die »E«. Sie ist Erzieherin und hat das komplette Projekt als Teil der kommunalen Jugendarbeit begleitet. Besonders umtriebig sei es gewesen, weil die meisten Kinder dieses Mal mit sechs bis sieben Jahren sehr jung gewesen seien. »Ständig unterwegs, immer neue Ideen, ganz schön schwierig, da den roten Faden zu behalten«, sagt sie. Dennoch: »Ein schönes Ergebnis und die Kinder genießen es - sogar das Lampenfieber.«

MICHAEL GERINGHOFF