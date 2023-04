Christusbilder - gerettet vor dem Schrottplatz

Kreuzwege: Wie zwei Wertheimer eine deutschlandweit einmalige Darstellung vor der Entsorgung bewahrten

Wertheim 03.04.2023 - 12:59 Uhr 3 Min.

In den 1990er Jahren hat Jörg Paczkowski im Grafschaftsmuseum erstmals den restaurierten Kreuzweg ausgestellt. Pfarrer Jürgen Banschbach ist froh, dass nach der Sanierung der Kirche der alte Kreuzweg wieder hängt. "Der ist viel ausdrucksstärker", sagt er. Kreuzweg-Szenen in der Wertheimer Stadtpfarrkirche St. Venantius. Bei der Restaurierung wurde Wert darauf gelegt, auch die "Narben" an den Kunstwerken nicht zu überdecken. Blick in den Kirchenraum. Besondere Station: Jörg Paczkowski zeigt den Beginn des Kreuzwegs in der Wertheimer St.-Venantius-Kirche. Die Kirche St. Venantius wurde von 1840 bis 1842 gebaut.

»Diese Station ist mein Favorit«, sagt Jürgen Banschbach ohne lange nachdenken zu müssen über das Bild, das in seiner Kirche die Kreuzwegstation »Der für uns Blut geschwitzet hat« darstellt. »Denn die ist einmalig«, erklärt der Pfarrer, der seit 1999 in Wertheim ist. Der Kreuzweg selbst hängt erst seit Abschluss der letzten Renovierung seit 2016 wieder im Kirchenraum, nachdem er in den 1960er-Jahren entfernt wurde und in den 1990er-Jahren auf kuriose Weise vor der Entsorgung gerettet wurde. Streng genommen hängen seit 2016 sogar zwei Kreuzwege in der Kirche: Denn die aus den 1960er-Jahren stammende Darstellung ist nach wie vor hinter den Metalltafeln des zurückgekehrten Kreuzwegs erhalten.

Eine besondere Station

Fachmann für den Kreuzweg ist nicht nur Pfarrer Banschbach, sondern auch Jörg Paczkowski: Der 71 Jahre alte Kunsthistoriker war bis 2017 fast 40 Jahre lang Leiter des Grafschaftsmuseums. »Ich freue mich riesig, dass der Kreuzweg hier hängt«, erklärt er. Zwei Dinge machen das Werk besonders. Zum einen die 15 Stationen. »Das kommt nicht häufig vor, ist aber auch nicht so außergewöhnlich.« Das Ungewöhnliche: Als letzte Station gibt es normalerweise die »Auffindung des Kreuzes durch die Heilige Helena« - aber nicht in St. Venatius. Stattdessen gibt des den Blut schwitzenden Jesus im Garten Getsemani - aber vor allen anderen 14 Stationen. »So weit ich weiß, ist das einmalig in Deutschland«, erklärt Paczkowski.

Ungewöhnlich ist auch das Malen auf Metallplatten. Sie sind empfindlicher, weil die Ölfarbe nicht gut haftet. »Aber verglichen mit Leinwand sind sie formbeständig und nicht empfindlich bei Feuchtigkeit«, erklärt Paczkowski. Wer das Werk gestaltet hat, wann das war und wie viel es gekostet hat, all diese Fragen sind laut Paczkowski ungeklärt. Nur das Vorbild ist klar: Josef von Führig hat im 19. Jahrhundert den Kreuzweg für andere Kirchen geschaffen. »Diese Kreuzwege wurden dann in Grafiken verbreitet. Unser Maler hat dann um 1860 oder spätestens 1870 den Kreuzweg auf Metall gemalt.« Erst in dieser Zeit habe sich die Gemeinde den Kreuzweg leisten können, erinnert Banschbach. Nach der Einweihung 1842 war man offenbar klamm.

Der Stil erinnere an die Kunstrichtung der Nazarener, »außerdem sind Elemente des frühen Jugendstils schon zu ahnen«, sagt Paczkowski. Auffällig sei auch die auffällig realistische Gestaltung des Bodens auf allen Bildern, während die Hintergründe einheitlich braun sind. Künstlerisch am besten gefällt Paczkowski die Darstellung von Jesus am Kreuz. »Die Hände sind unheimlich genial gemalt, sehr realistisch. Einen guten Maler erkennt man immer daran, wie er Hände gestaltet«, erklärt der Kunsthistoriker.

Alles rausgerissen

Dabei wäre der Kreuzweg fast unwiederbringlich verloren gewesen: Anfang der 1960er-Jahre wurde die Kirche bei einer Renovierung purifiziert. Der Hochaltar wurde zerschlagen, die Kanzel entfernt, die Chorfenster zugemauert, die Deckenfresken übermalt. »Furchtbar«, sind sich Pfarrer und Kunsthistoriker einig. Erst bei zwei weiteren Sanierungen machte man die Schritte wieder rückgängig. Die Metalltafeln des Kreuzwegs wurden bei der Aktion in den 1960er-Jahren mit Stemmeisen von der Wand geholt und im ehemaligen Gefängnis oberhalb der Kirche eingelagert und vergessen. Ein neuer Kreuzweg des Bildhauers Emil Sutor aus Beton in Sandsteinoptik nahm seinen Platz in der Kirche ein.

Als die Kirche das Gefängnis verkaufen wollte, tauchten die schwer ramponierten Kreuzwegtafeln aus dem 19. Jahrhundert wieder auf. Paczkowski wollte sie retten, doch es fehlten die finanziellen Mittel. Bei einem Pfarrfest habe er dann zu später Stunde den 2022 verstorbenen ehemaligen Stadtrat Hermann Rebitzer überzeugen können, die Hälfte der Restaurierungskosten zu übernehmen. »Am nächsten Morgen war der Scheck da«, erinnert sich Paczkowski.

Harte Arbeit

»Natürlich haben sie gelitten. Sie waren eingerissen, und es war harte Arbeit, die Wunden zu schließen«, erklärt er. In den 1990er-Jahren waren die restaurierten Tafeln dann im Grafschaftsmuseum ausgestellt, auch 2013 noch einmal, bevor sie auf Beschluss des Pfarrgemeinderats aus dem Museum in die Kirche zurückkehrten. »Es ist die Aufgabe des Museums, dass wir Objekte sammeln und sichern. Und wir freuen uns darüber, wenn die wieder an Ort und Stelle zurückgehen können«, sagt Paczkowski dazu. Das Museum verfügt über Kopien.

Insgesamt, so hat Banschbach beobachtet, nimmt die Bedeutung des Kreuzweges im Leben der Gemeinden ab: In Gottesdiensten sind sie weniger ein Thema, mittlerweile ist es eher Privatsache, wer sich persönlich mit dem Leidensweg Christi auseinandersetzen will. Fest steht aber: In St. Venantius kann man das sehr sehenswert tun.

Matthias Schätte

Stichwort: Sredtadtpfarrkirche St. Venantius St. Venantius ist die Kirche der Katholiken vor allem in der Wertheimer Kernstadt. Zu ihrem Bereich gehören auch die Stadtteile Bestenheider Höhe, Reinhardshof, Vockenrot und Wartberg sowie die Orte Nassig und Sonderriet. Das Gebäude wurde 1840 bis 1842 nach einem Entwurf des aus Konstanz am Bodensee stammenden Architekten August Moosbrugger errichtet. Seit ihrem Bestehen wurde die aus rotem Mainsandstein erbaute Kirche mehrfach saniert, zuletzt von 2013 bis 2016. Derzeit verfügt sie über 228 Sitzplätze. Neben dem Kreuzweg sind auch die Fenster in Kirchenschiff und Apsis sowie die Deckenfresken sehenswert. Die Kirche liegt in der Bismarckstraße in der Nähe des Wertheimer Bahnhofs und ist tagsüber für Besichtigungen geöffnet. scm