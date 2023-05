Burgrave lockt 1500 Techno-Fans nach Wertheim

Party: Publikum aus ganz Deutschland genießt Musik und Tanz in Gemäuern des Wahrzeichens der Großen Kreisstadt

Wertheim 21.05.2023 - 11:22 Uhr 3 Min.

Spektakel: 1500 Techno-Fans aller Altersklassen aus ganz Deutschland vergnügen sich am Samstag in den alten Gemäuern der Wertheimer Burg. Foto: Günter Herberich Pure Hingabe: Die Musik hat viele junge Menschen hingerissen, so dass sie die Umgebung um sich herum nahezu vergessen haben. Günter Herberich Musik kennt keine Altersgrenzen. Bunt gemischtes Publikum beim Wertheimer Burgrave in unvergleichlicher Stimmung. Foto: Günter Herberich Heizen am Samstag auf der Wertheimer Burg den Gästen so richtig ein: Berliner Techno-Gurus und DJ´s PAN-POT. Foto: Günter Herberich

»Hier in Wertheim passt einfach alles, die DJ´s die Location und das Publikum«, damit brachte Dana aus Würzburg kurz und bündig alles auf einen Nenner. Sie war schon mehrmals zu Gast und hat auch Techno-Legende Sven Väth hier gesehen.

»Voll motiviert«

Adam Cieplak, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur AC2b aus Würzburg, freute sich nicht nur über das perfekte Wetter beim Burgrave. »Wir freuen uns, voll motiviert hier zu sein. Der Burgrave hat sich etabliert. Wir haben dies vor einigen Jahren hier gestartet und möchten das noch lang weiterführen«, sagte er im Gespräch mit unserem Medienhaus.

»An die weltbekannten DJ´s kommt man nur mit langer Erfahrung, entsprechenden Kontakten in der Szene und dem Booking. Natürlich spielt auch die Location eine Rolle«, erfuhr man von Cieplak. So waren erstmals die beiden Berliner Star DJ´s PAN-POT zu Gast.

Bereits am Nachmittag als »TECKID B2B NITSCHE und die Schweinfurterin Amara im Burggraben auflegten, war die Stimmung gut. Da hatte das RKT (Rettungsdienst und Kathastrophenschutz), die sich vor der Burg nahe dem Einlass platziert hatten, noch nicht viel zu tun. »Das hier ist eine richtige Familienveranstaltung, dennoch anders als die Love-Parade in Berlin, bei der ich auch war. Toll, dass hier in Wertheim so etwas möglich ist«, meinte ein Frankfurter Techno-Fan.

Die nahezu perfekten Wetterbedingungen sorgten für entsprechende Stimmung. Immerhin hatte man die Berliner Techno-Gurus und DJ´s PAN-POT verpflichtet. Der Burggraben war rappelvoll, als die beiden auflegten. Die Fans feierten frenetisch seinen »PAN-POT Boiler-Room«. Getränke gab es für alle ausreichend. Der Veranstalter war bestens vorbereitet. »Man kann auch mit Mineralwasser bei den Beats beste Stimmung machen«, stellte die Werbacherin Rebecca fest.

Ruhiger Nachmittag

Ein ruhiger Nachmittag wurde es für die Helfer der Feuerwehr. Die Nassiger sowie ihre Kollegen aus Sonderriet beobachteten von der Empore aus das Geschehen im Burggraben

Für das Partyvolk ging es mit einem weiteren »Headliner« weiter. SHDW & Obscure Shape«.Hinter dem Namen »Obscure Shape« steht der Pforzheimer Luigi Urban. Er ist in den vergangenen Jahren in der weltweiten Techno-Szene durchgestartet und steht rund um den Globus an den Turntables.

Flaschen eingesammelt

Gelobt haben die Gäste die gesamte Organisation sowie das Helferteam. So hatte man bereits am Nachmittag drei Flaschensammler abgestellt. Die sich um die von den Techno-Fans abgestellten Flaschen bis hinunter in die Stadt kümmerten.

Am 5. August findet der nächste Burgrave statt. Unter dem Titek »Unreal X Burgruine Wertheim« steht dann die Fortsetzung. Sicher wird auch hier dem Publikum ein außergewöhnliches Event geboten.

GÜNTER HERBERICH

Hintergrund: Fan-Stimmen zum Burgrave Exit: Ruine Die Wertheimer Burg hat schon zahlreiche Veranstaltungen gesehen. Dreimal jährlich wird der Burggraben zum Techno-Festival. Am Samstag war die Exit: Ruine wieder einmal ausverkauft. Kein Wunder, denn unter den 1500 tanzwütigen Gästen gab es zahlreiche »Wiederholungstäter«. Von denen gab es ein dickes Lob für das Gesamtkonzept. »Ich bin hier von Anfang an dabei gewesen. Man muss dies hier einfach genießen, mit dieser Aussicht auf den Main und die Stadt, dazu die Musik, genial«, freute sich die 55-jährige Udea Bujard. Sie kam aus Würzburg mit ihrer Familie. »Viele junge Mädchen und Jungs hier, das ist gut so. Sie sind den ganzen Tag an der frischen Luft und bewegen sich auch«, meinte sie auf der Empore. Aus Starnberg reiste Petra mit ihrem Mann, Freunden und Familie an. »Das hat die Tochter alles organisiert. Mit solch einer tollen Kulisse hab' ich nicht gerechnet. Techno kann man mal hören. Klasse, was hier geboten wird«, sagte sie. Einer, der schon viermal in Wertheim beim Burgrave war, ist Nikolaus Kotzer. Der Frankfurter freute sich, endlich wieder mal hier zu sein. »Absolut geil hier, klasse Leute, Musik, Wetter, es wird Sommer, so soll es sein. Im nächsten Jahr bin ich sicherlich wieder dabei«, kündigte er an: »Motörhead und Techno geht auch, ich höre beides, tolle Musik. Motörhead ist härter, und Techno-Musik hat einfach harte Beats«, stellte Frank aus Würzburg fest. Er war ganz stolz auf sein Motörhead T-Shirt und erzählte Geschichten von der Love-Parade in Berlin. »Das war schon etwas Spezielles 1989, so etwas vergesse ich mein Leben nicht, was da abging«, erinnerte er sich am Samstag auf der Wertheimer Burg. (gher)