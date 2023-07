Bunter Hund zeigt Stücke von Tschechow

Kultur: Verein will regionales Angebot stärken

Külsheim 19.07.2023 - 17:23 Uhr < 1 Min.

Der Verein zeigt zwei berühmte Einakter von Anton Tschechow und kombiniert sie mit Popsongs und Schlagern, um die Geschichten der Bullenwiesen, Bären und Heiratsanträge auf die Bühne des Bunten Hunds und des Amphitheaters an der Pater-Alois-Grimm Schule Külsheim zu bringen: Da gibt es zum einen den missratenen Heiratsantrag, der in einen Streit um Eigentumsverhältnisse ausartet. Zum anderen eine unverhoffte Liebelei zwischen Gläubiger Grigorij (der Bär) und Schuldnerin Jelena.

In »Heiraten und andere Katastrophen« hinterfragt der Bunte Hund Rollenbilder und lädt ein, sich eigenen Positionen kritisch zu stellen. Anton Tschechow gilt bis heute als eine der wichtigsten Stimmen Russlands und Gesellschaftskritiker des Zarenreiches. Seine beiden Einakter »Der Bär« und »Der Heiratsantrag« entstanden um 1880, um dem Landadel in der russischen Provinz den Spiegel vorzuhalten. Ob sich das ins heutige Tauberfranken übertragen lässt?

»Tschechows Figuren bringen pointiert, lustvoll und hochkomisch Themen auf die Bühne, die uns noch immer umtreiben: bigotte Spießigkeit, finanzielle Abhängigkeiten, Machtgefälle und Liebeleien«, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dem Theaterabend will der Verein beweisen, wie viel Humor in den beiden Stücken steckt und warum es manchmal am schönsten ist, über sich selbst lachen zu können.

Weitere Aufführungstermine sind Freitag, 25. August, 20 Uhr, im Bunten Hund und Samstag, 26. August, 20 Uhr, im Amphitheater an der Pater-Alois-Grimm Schule Külsheim.

bal