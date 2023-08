Bunter Hund trotzt Regen

Kultur: Zuschauer und Schauspieler feiern in Hundheim gelungene Freiluftpremiere

Külsheim 25.08.2023 - 17:21 Uhr 2 Min.

Trotz Regen feiert der neue Verein Bunter Hund eine gelungene Theaterpremiere in Hundheim - hier eine Szene aus dem Einakter "Der Heiratsantrag".

Gesine Mahr, zweite Vorsitzende des Vereins, berichtete, das Haus sei noch eine Baustelle, dennoch beginne man mit Kultur im Bunten Hund. Dank sprach sie allen Unterstützern aus, unter anderem der Stadt Külsheim. Das Stück »Der Bär« begann gesanglich mit »Illusionen blühen im Sommerwind«, einem Lied über das Leben, zerplatzte Träume und solche, die in Erfüllung gehen. Die musikalische Begleitung bei beiden Stücken übernahmen Alexander Mahr und Jürgen Traub.

Der Einakter nimmt die Zuschauer mit zu Popova (gespielt von Katharina Ries), die seit dem Tod ihres Mannes alles Lebensglück verloren hat. Die Versuche ihres Hausdieners Luka (Axel Brauch), sie zu motivieren, wieder ihr Lebensglück und einen neuen Mann zu finden, scheitern. »Er liegt im Grab, und mein Grab sind diese vier Wände«, sagt die Hausherrin über ihren Mann und ihre Situation. Dann taucht Smirnow (Manuel Krstanovic) auf, der von Popova das Geld eintreiben will, das ihr Mann ihm schuldet. Es stellt sich heraus, dass Smirnow kein Glück hat, weder bei den Frauen, noch bei jenen, die ihm Geld schulden. Auch Popova will nicht zahlen. So entsteht eine emotionale und komische Verwicklung, die in einem besonderen Duell mündet.

Ein heftiger Gewitterregen sorgte bereits nach wenigen Minuten des ersten Stücks für eine Unterbrechung. Die Gäste stellten sich unter Schirmen und in den Räumen und Scheunen des Bunten Hunds unter. Da der Regen zwar schwächer wurde, aber andauerte, entschied man sich, dennoch weiterzuspielen. Den Zuschauern wurde angeboten, Ersatzkarten für eine der weiteren Aufführungen zu erhalten. Fast alle Theatergäste entschieden aber, dazubleiben - unter Schirmen oder mit Regenjacken auf den Stühlen. Belohnt wurden sie mit großem Theatervergnügen. Und als im Stück bei den Protagonisten aus Wut Liebe wurde, wurde auch das Herz des Wettergotts weich, und der Regen endete.

Die Stücke kamen beim Publikum gut an, schade fanden viele Besucher das Wetter. Die Profi-Schauspieler ließen sich vom Regen nicht irritieren und gingen voll in ihren Rollen auf. Dafür hörte man auch lobende Worte aus dem Publikum. »Bei schönem Wetter kann jeder spielen«, wurde unter anderem festgestellt.

Beim »Heiratsantrag«, der von den gleichen Schauspielern gespielt wurde, ging es um eine Grillparty mit chilliger Musik, die große Liebe und so manchen Streit über Grundstücke. Dabei hatte das Publikum viel zu lachen. Wetter und Stücktext sorgten zudem für weitere Situationskomik. Während es im Hof wieder leicht zu regnen begann, freuten sich die Protagonisten zur Erheiterung der Zuschauer über das heute herrliche Wetter bei ihrer Gartenparty.

Über das Engagement des Vereins freute sich auch Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann, der zu den Zuschauern der Premiere gehörte. Er begrüßte es zudem, dass das Ensemble nach zwei Aufführungen im Bunten Hund das Stück am Samstag, 26. August, auch im Amphitheater an der Pater-Alois-Grimm-Schule spielt und dieses so bekannter macht. Karten für die Aufführung gibt es an der Abendkasse.

Axel Brauch, erster Vorsitzender des Vereins, resümierte im Gespräch mit unserem Medienhaus: »Es war grandios.« Alle freuten sich, dass das Publikum so begeistert war, mitfieberte und trotz des Regens bis zum Schluss mit dabei war.

Birger-Daniel Grein