Bunter Hund steht kurz vor der Theaterpremiere

Kultur: Neuer Hundheimer Verein zeigt zwei Einakter von Anton Tschechow - Proben laufen auf Hochtouren

Külsheim 22.08.2023 - 13:02 Uhr 2 Min.

Die Schauspieler Axel Brauch, Katharina Ries und Manuel Krstanovic proben für das erste Theaterstück des neu gegründeten Vereins "Bunter Hund".

»Es sind zwei Stücke an einem Abend, die man in Verbindung bringen kann«, berichteten die beiden Vorsitzenden Axel Brauch und Gesine Mahr bei der Probe am Freitag. Beide Stücke wurden 1888 erstaufgeführt. Beim »Bär« spiele man eine gestraffte Version, beim »Heiratsantrag« bringe man eine Übersetzung des russischen Originals in heutiger deutscher Sprache auf die Bühne. Verbunden werden beide Stücke mit Livemusik von Alexander Mahr und Jürgen Traub. Beim »Bär« wird man deutsche Schlager mit Kontrabass und klassischer Gitarre einfließen lassen, beim Heiratsantrag Popsongs und auch mal Rap mit E-Gitarre und E-Bass sowie in beiden Stücken Gesang.

Brauch, der bei den Stück auch mitspielt, erklärte: »Wir überlegten uns: Was passt nach Külsheim und Hundheim?« Dabei sei man auf die beiden Stücke gestoßen, die noch vieles mit der aktuellen Zeit zu tun hätten. Er verwies beispielhaft auf die Themen Streit, nachbarschaftliche Beziehungen, Freundschaft, Heiratsantrag. »Außerdem sind sie absolut urkomisch, und es ist eine große Freude, sie zu spielen und zuzuschauen«, betonte er. Gesine Mahr ergänzte, die beiden Stücke seien Klassiker. Werke die als solche bezeichnet werden, seien noch heute relevant. Brauch sagte: »Wir wollen spielen, was den Menschen auch heute noch etwas sagt.«

Zur Kulisse berichtete Mahr, man spiele beide Stücke auf einer Grundkulisse, die man durch Dekoration passend verändere. Premiere und weitere Aufführungen werden im Hof des Bunten Hunds in Hundheim stattfinden. Dazu stellt man dort Gartenstühle auf. Die Bühne habe man selbst gebaut. »Es war interessant herauszufinden, wie es sich mit der Baustelle realisieren lässt.« So habe man zum Beispiel das Baugerüst einbezogen.

Eine weitere Aufführung wird im Amphitheater an der Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim stattfinden. »Das Stück ist mobil geplant. Läuft die Aufführung gut, wollen wir es auch an anderen Orten zeigen.« Es sei für sie spannend es auf ganz unterschiedlichen Bühnensituationen zu zeigen. Der Vorverkauf läuft erfolgreich. Die beiden Aufführungen in Hundheim sind nahezu ausverkauft. »Für das Amphitheater haben wir noch Karten.«

Die Proben für das Stück laufen seit Mitte Juli. Anfangs wurde bei Gesine Mahr im Wohnzimmer in Stuttgart geprobt. Seit dem 14. August probte man in Hundheim, zuerst im Dorfgemeinschaftshaus, seit Freitag auf der Aufführungsbühne. »Wir übernachten alle im Bunten Hund, inzwischen kann man im Haus wohnen«, so Mahr.

Zu weiteren Projekten des Vereins sagte sie, man wolle die drei Theateraufführungen abwarten und dort auch Gespräche mit den Zuschauern führen. Anhand dieser wolle man weiterdenken. Sehr zufrieden zeigte sie sich auch mit der Informationsveranstaltung des Vereins, die im Juli in Külsheim stattfand. Es seien 40 Interessierte gekommen. »Einer der Wünsche war das Spielen an außergewöhnlichen Orten«, sagte sie. Dies wird man mit den Aufführungen nun erfüllen.

bdg

Hintergrund: Die Aufführungen Die beiden Einakter "Der Bär" und "Der Heiratsantrag" feiern am Donnerstag, 24. August, um 20 Uhr im Hof des Bunten Hunds, Wertheimer Straße 22 in Külsheim-Hundheim, Premiere. Das Programm steht unter dem Titel "Heiraten und andere Katastrophen nach Anton Tschechow". Die Stücke werden mit Livemusik angereichert. Es wird zum einen den missratenen Heiratsantrag gehen, der in einen Streit um Eigentumsverhältnisse ausartet. Zum anderen geht es um eine unverhoffte Liebelei zwischen Gläubiger Grigorij (der Bär) und Schuldnerin Jelena. Alle Mitwirkenden sind Berufsschauspieler oder anderweitig beruflich im Theaterbereich tätig. Weitere Aufführungstermine: Freitag, 25. August, 20 Uhr, im Bunten Hund und Samstag, 26. August, 20 Uhr, im Amphitheater an der Pater-Alois-Grimm Schule Külsheim. Mitwirkende: Schauspiel und Gesang: Katharina Ries (Würzburg), Manuel Krstanovic und Axel Brauch (beide Stuttgart); Musik: Alexander Mahr und Jürgen Traub; Regie: Axel Brauch und Ensemble; Bühne und Kostüme: Gesine Mahr und Ensemble. Für die letzte Aufführung gibt es noch Karten unter Tel. 0177 9170247 oder Restkarten an der Abendkasse. Die Aufführungen werden gefördert vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg und der Stadt Külsheim. bdg/bal