Bundesweiter Warntag auch im Main-Tauber-Kreis

Sirenen heulen nicht

Main-Tauber-Kreis 30.08.2023 - 17:44 Uhr 1 Min.

»Die Warnung der Bevölkerung ist ein wichtiger Eckpfeiler, um die Resilienz der Gesellschaft gegenüber Krisen aller Art zu steigern«, wird Jürgen Segeritz, Verantwortlicher für den Katastrophenschutz beim Landratsamt, in der Mitteilung zitiert. »Ereignisse wie die Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe im Juli 2021, der andauernde Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch kleinere lokale Gefahrenlagen rücken die verschiedenen Warnkanäle regelmäßig in den Fokus«, erklärt er.

Der bundesweite Warntag verfolgt laut Landratsamt zwei Hauptziele: zum einen die technische Warninfrastruktur einer Belastungsprobe zu unterziehen und zum anderen der Bevölkerung Informationen zum Thema Warnung und zu den verschiedenen Wegen zu vermitteln, über die die Behörden Warnungen versenden. Die Abläufe im Fall einer Warnung sollen auf Basis der technischen Warninfrastruktur in Deutschland und mit den beteiligten Akteuren durchgespielt werden. Deswegen wird der Prozess von der Auslösung einer Warnmeldung bis hin zu ihrem Empfang bei den Bürgern probeweise durchlaufen und somit werden auch die Warnmittel selbst überprüft.

Auf diese Weise könnten mögliche auftretende Herausforderungen oder Probleme von den jeweiligen Betreibern der Warnsysteme und von den für die Warnmittel Verantwortlichen identifiziert und im Nachgang behoben werden, erläutert das Landratsamt. Zweck der Probe sei ausdrücklich, Schwachstellen im Warnsystem zu finden, um diese anschließend zu beseitigen und das System für den Ernstfall stabiler und effektiver zu machen.

Die in den Gemeinden vorhandenen Sirenen im Main-Tauber-Kreis würden an diesem Tag nicht aktiviert. Sie seien technisch noch nicht für eine Warnung der Bevölkerung ausgelegt und dienten ausschließlich der Alarmierung der Feuerwehr.

Zum Einsatz kommen Warnmeldungen über Radio und Fernsehen, die sozialen Medien, Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps. Erneut wird auch der neue Warnkanal »Cell Broadcast« erprobt. Hierbei handelt es sich um eine Meldung, die direkt auf das Handy geschickt wird. Das Bundesinnenministerium, das Bundesdigitalministerium sowie die Bundesnetzagentur arbeiten für diesen neuen Warnkanal eng mit den Mobilfunkanbietern in Deutschland zusammen. Ziel des neuen Kanals ist es, Bürger ohne zusätzliche Apps und unabhängig vom mobilen Datennetz im Ernstfall informieren zu können.

Gegen 11.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet. Die Möglichkeit, auch über diesen Warnkanal zu entwarnen, wird derzeit unter anderem von den Mobilfunknetzbetreibern geprüft.

Weitere Informationen im Internet: https://www.warnung-der-bevoelkerung.de.

