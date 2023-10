Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgerschaftliches Engagement wird in Wertheim künftig belohnt

Ehrenamtskarte ab Januar 2024

Wertheim 17.10.2023 - 14:36 Uhr < 1 Min.

Wertheim bekommt im neuen Jahr eine Ehrenamtskarte: Es handelt sich dabei um eine digitale Wertheim Card, mit einem Guthaben von 50 Euro. Foto: Gunter Fritsch

Grundidee dabei: Personen, die sich in Wertheim in einem oder mehreren Vereinen, Organisationen oder Projekten nachweislich engagiert haben, erhalten die Ehrenamtskarte in Form einer digitalen Wertheim Card im Wert von 50 Euro.

Eine Ausnahme von diesem Grundprinzip bilden die ehrenamtlichen Mitglieder der Blaulichtorganisationen, das sind Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes vom Deutschen Roten Kreuz. Sie erhalten »aufgrund ihrer gesellschaftlichen Sonderstellung«, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt, eine Zehner-Karte für das Wertheimer Freibad.

Für die Wertheimer Ehrenamtskarte sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 25.000 Euro eingeplant. Den Haushaltsanforderungen wurden 300 Anträge für die Ehrenamtskarte und 600 für die Freibad-Zehner-Karte pro Jahr zugrunde gelegt. Die tatsächliche Anzahl der Ehrenamtsanträge könne die Verwaltung allerdings vorab nur grob schätzen, hieß es weiter. Die Stadtwerke Wertheim und die Bädergesellschaft Wertheim bezuschussen die Freibadkarten mit maximal 5000 Euro pro Jahr. Um die Kosten für die Ehrenamtskarte zu finanzieren, entfalle die bisherige Ehrenamtsveranstaltung »Miteinander-Füreinander«, hieß es weiter. Darüber hinaus würdigt die Stadt ehrenamtliches Engagement mit kostenfreien Fortbildungsangeboten für Funktionäre in Vereinen, hält einen zentralen Ansprechpartner für die Vereine in der Verwaltung vor, stellt Zertifikate für engagierte Bürger aus, die sich damit bewerben wollen, und ehrt ehrenamtlichen Einsatz mit der Stadtmedaille und der Ehrenmedaille Ehrenbürger.

