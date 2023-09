Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgermeisterinnen Baden-Württembergs tagen in Tauberbischofsheim

Kommunalpolitik: Drei Tage mit Vorträgen, Fachdiskussionen und Workshops - Frauenquote bei nur knapp neun Prozent

Tauberbischofsheim 13.09.2023 - 15:06 Uhr < 1 Min.

Die Bürgermeisterinnen Baden-Württembergs haben in Tauberbischofsheim getagt. Foto: Luna Horn/Stadt Tauberbischofsheim

In Baden-Württemberg sind Bürgermeisterinnen nach wie vor selten vertreten. Der Frauenanteil bei den über 1000 Bürgermeisterämtern beträgt nur knapp neun Prozent. Gastgeberin Anette Schmidt konnte über 50 Kolleginnen begrüßen und wünscht sich mehr Frauen in politischen Ämtern. Sie ist überzeugt: »Es ist wichtig Wege zu zeigen, wie Frauen auch als Mutter ein Bürgermeisteramt ausüben können. Nur so können mehr Frauen für diesen spannenden und kreativen Beruf gewonnen werden.«

Die Tagung bei den Vereinigten Schulmöbelfabriken bot den Bürgermeisterinnen Gelegenheit zum Austausch über wichtige kommunale Themen. Fachvorträge zum Ausbau der Ganztagsbetreuung und Workshops zum Thema Klimaschutzmanagement, Fachkräftemangel und Digitalisierung rundeten das Tagungsprogramm ab. Am Nachmittag hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, entweder das Schulmöbelmuseum unter der Führung von Seniorchef Thomas Müller zu besichtigen oder die Produktion des Unternehmens kennenzulernen.

Auch ein touristisches Programm und Kinderbetreuung wurden angeboten. Zur Eröffnung besuchten die Rathauschefinnen das Fechtzentrum und erhielten Fechtlektionen von Olympiasiegerin Anja Fichtel. Bei einem Stadtrundgang durch die historische Altstadt vermittelte die Turmwächterin viel Wissenswertes über die Geschichte der Stadt und die Besonderheiten der Region. Die Tagung endete mit einer Fahrradtour durch das Liebliche Taubertal zum Zisterzienserkloster Bronnbach.

Pressemitteilung Stadtverwaltung Tauberbischofsheim