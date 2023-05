Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgermeinungen zu Freudenbergs Stadtentwicklung erwünscht

Gemeinderat: Frühzeitige Beteiligung für den Bebauungsplan »Rauchwerk I« - Zusätzlicher Beteiligungsschritt freiwillig

Freudenberg 16.05.2023 - 11:45 Uhr 3 Min.

Mit der frühzeitigen Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange sollen die Meinungen zum Entwurf für die Entwicklung des ehemaligen Areals Rauchwerk I in Freudenberg erhoben werden. Foto: Birger-Daniel Grein

In einer Veranstaltung zur Bürgerinformation Ende März wurden die Entwürfe vorgestellt (wir berichteten). Die Details stellten am Montag Christoph Hick, bei der Bauunternehmensgruppe Weimer zuständig für Genehmigungen und Ressourcen, und Holger Fischer vom Büro Fischer, verantwortlich für die Bauleitplanung, vor.

Die frühzeitige Beteiligung als zusätzlicher Schritt ist rechtlich im angewandten Verfahren nicht vorgeschrieben. Dennoch entschied man sich, diese für den größeren Teil des Plangebiets im Süden (Werkgelände) auf den Weg zu bringen. Der Bereich erstreckt sich von der Dürrbachstraße im Norden bis an den Rand der Altstadt im Süden. Er umfasst rund 3,8 Hektar, die zunächst freigeräumt und dann neu bebaut werden sollen. Fischer begründete die zusätzliche Beteiligung damit, dass die Entscheidungen das Stadtbild über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte prägen würden. Daher sei es wichtig, möglichst viele Meinungen einzuholen, die der Gemeinderat dann bei seiner Entscheidung berücksichtigen könne.

Ausgelegt für einen Monat wird der städtebauliche Entwurf mit Stand 27. März. Betont wurde, die im Entwurf gezeigten Planungen seien nicht abschließend und könnten über die gesamte Dauer des Bauleitplanverfahrens noch geändert werden. Durch die zusätzliche Auslegung sollen vor allem die ortsansässigen Bürger am Planungsprozess beteiligt werden.

Verschiedene Eckpunkte

Vorgesehen sind für die Planfläche folgende wesentlichen Eckpunkte: Im südlichen Abschnitt des ehemaligen Werkgeländes soll zwischen Hauptstraße und Dürrbachstraße ein Boulevard mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Südlich davon sollen ein Kindergartenneubau mit Lagerräumen für den mobilen Hochwasserschutz im Untergeschoss des zugehörigen Parkdecks sowie Seniorenwohnungen mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten entstehen.

Nördlich soll ein Bestandsgebäude (Gründerwerkstatt der Firma Rauch, bekannt durch die große Uhr) erhalten zu einem Veranstaltungsraum umgebaut werden.

Der Boulevard soll laut Entwurf ebenerdig zur Hauptstraße abzweigen und durch eine großzügige Treppenanlage mit Rampe mainseitig angebunden werden. Im mittleren Teil des Werkgeländes plant man Mehrfamilienhäuser in barrierearmer Bauweise. Zur Hauptstraße hin sind zwei weitere Gebäude angedacht, zum Beispiel Beherbergungsbetriebe oder geschossgebundene gewerbliche oder freiberufliche Nutzung. Für die Autos im Gebiet sollen Parkdecks geschaffen werden. Im nördlichen Teil sieht man Ein- und Zweifamilienhäuser vor. Die Dächer der Gebäude im Gebiet sollen vollumfänglich extensiv begrünt werden. PV-Anlagen auf den Dächern sind ebenso vorgesehen.

Zentrales Planungsziel ist die Verbindung und die Schaffung von Sichtachsen Richtung Main. Außerdem sollen in dem bisher voll versiegelten Gebiet, Grünflächen in größerem Umfang geschaffen werden.

Bürgermeister Roger Henning hoffte, dass sich die Bürger weiterhin so proaktiv und sachlich einbringen wie in der Bürgerveranstaltung zum Thema. Am Ende treffe der Gemeinderat die Entscheidung, er werde aber alle Eingaben von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange abwägen, betonte er.

BIRGER-DANIEL GREIN

GEMEINDERAT FREUDENBERG IN KÜRZE

FREUDENBERG. Im Freudenberger Gemeinderat am Montagabend gab es noch folgende Themen:

?Sanierungsförderung: In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Gemeinderat einer Sanierungsvereinbarung für das Haus Haaggasse 24 zugestimmt. Die Förderung liegt bei 35 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 50.000 Euro gemäß Förderrichtlinie.

?Förderung im Bereich Wasserwirtschaft: Bürgermeister Roger Henning informierte darüber, dass zwei Projekte im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft gefördert werden. Es handelt sich um die Nachrüstung von Messeinrichtungen von Regenüberlaufbecken (265.000 Euro Förderung) und die Hochwasserfreilegung der Brunnen Aalbachtal, an denen Freudenberg über den Zweckverband beteiligt ist (184.000 Euro Förderung).

??Zustand L 2310: Rätin Ellen Schnellbach berichtete vom desaströsen Zustand der L2310 Richtung Stadtausgang durch Schlaglöcher. Laut Henning ist das Land als Straßenbaulastträger bereits darüber informiert.

?Aktion saubere Landschaft: Auf Nachfrage von Rat Hartmut Beil erklärte Henning, die Säuberungsaktion der Landschaft sei ein Erfolg gewesen. Leider habe man auch viele in der Natur entsorgte Masken und sogar Autoreifen gefunden.

?Energiekonzept kommunale Gebäude: Beil fragte weiterhin nach dem Energiekonzept für die Zukunft kommunaler Gebäude. Henning verwies hier auf das im Gemeinderat bereits vorgestellte Energiekonzept. Bei nicht benötigten kommunalen Gebäuden, wie der alten Schule in Boxtal und dem alten Feuerwehrhaus Freudenberg, müsse man den Verkauf der Gebäude überlegen. Für die alte Schule ist dies bereits vorgesehen.

?Lastwagen-Verkehr in Rauenberg: Rat und Rauenbergs Ortsvorsteher Siegbert Weis wies darauf hin, dass die Lastwagen die Materialien zur Reparatur einer Windkraftanlage bringen, durch den Hohlenweg fahren. Die Fahrer hätten aber die klare Anweisung, den Feldweg »Seeweg« zu nutzen. Er regte ein generelles Durchfahrtverbot für Lastwagen mit dem Zusatz »Nur für Anlieger frei« an. Henning erklärte, ein solches Verbot sei rechtlich nicht umsetzbar, da sonst jeder betroffene Anlieger eine Sondergenehmigung beantragen müsse. Rat und Revierförster Lars Kaller erklärte, er werde noch mal mit den Zuständigen Kontakt aufnehmen. Die Fahrer seien aber alle Instruiert, wie sie zu fahren hätten. Er riet, außerhalb der Zeiten der Müllabfuhr durch entsprechendes Parken am Hohlenweg das Durchfahren der Straße für die Lastwagen zu erschweren. Dies könnte wirken.

?Vorschlagliste Schöffenwahl: In mehreren geheimen Wahlgängen wählte der Gemeinderat die vier Kandidaten für das Schöffenamt. Es gab 13 Bewerbungen. Ein Bewerber hatte die Altersgrenze (25 bis 69 Jahre) überschritten. Aus den zwölf Bewerbern schlug das Gremium per Mehrheitsbeschluss vor: Caroline Becker, Siegfried Berg, Rolf Döhner und Heinz-Peter Mang. ?bdg