Bürgerinfo in Freudenberg über Neue Stadtmitte

Freudenberg 24.03.2023 - 14:02 Uhr < 1 Min.

Der Beschluss umfasst auch den sogenannten Containerplatz im Bereich Dürrbachstraße/Wiesenweg. Der bisher zum Abstellen von Lastkraftwagen, Sattelaufliegern und Wechselcontainer genutzte Platz soll einer Wohnbebauung weichen.

Planziel des Bebauungsplans sei die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets, um das Bauplanungsrecht für eine Einzelhausbebauung zwischen den Hochwasserschutzanschlagen und der Straße Wiesenweg zu schaffen.

Gemischt genutzte Gebäude

Für das Werksgelände südlich der Dürrbachstraße werde aktuell ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet, so die Mitteilung. Angedachte Nutzungen sind Ein -und Zweifamilienhäuser im nördlichen Teil, Mehrfamilienhäuser und gemischt genutzte Gebäude im zentralen Bereich, Hotel- und Gastronomie, Veranstaltungsräume, Kinder- und Senioreneinrichtungen sowie öffentliche Flächen für Aufenthalt und Kommunikation im Süden.

Um die Öffentlichkeit - auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit - frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtlichen Auswirkungen zu informieren und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben, findet am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr in der Turnhalle der Lindtalschule, Hauptstraße 260, in Freudenberg eine Bürgerinformationsveranstaltung statt.

Dann werden der Vorentwurf des Bebauungsplans mit Städtebaulichem Entwurf für den 1. Bauabschnitt (Containerplatz) und die bisherigen Überlegungen für das Gelände von Werk I vorgestellt, heißt es abschließend.

