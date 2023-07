Bürgerempfang in Wertheim: Herrera Torrez sieht viel erreicht und noch mehr zu tun

Hunderte Gäste im Rathausinnenhof und bei Tag der Offenen Tür in Wertheims Stadtverwaltung

Wertheim 16.07.2023 - 14:46 Uhr 2 Min.

Gewaltiger Andrang beim Wertheimer Bürgerempfang - Hunderte feierten unter freiem Himmel, es gab viel zu sehen. Foto: Geringhoff Piepmatz inmitten der Prominenz. Noch nicht fertig aber es gibt schon viel zu sehen im künftigen Bürgerservice-Zentrum in der Mühlenstraße.

Alles organisiert von der eigens gelobten Manuela Erbacher als Bürochefin des Oberbürgermeisters, war aus dem Steh-Empfang ein echtes Bürger-Sommerfest mit viel Wohlfühl-Appeal geworden. Das kann gern auch für die Zukunft so beibehalten werden.

In der lauen Luft fiel dann auch der - bei dieser Gelegenheit allfällige - Rückblick auf teils ziemlich miese Zeiten leichter. "Unruhig" nannte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez das, was sich globalgriffig unter Corona, Krieg und Klimawandel zusammenfassen lässt. Zugehört haben ihm mehrere Hundert Normalbürger, auch der Vizepräsident des Landtages Wolfgang Reinhart, Landespolitiker, Landrat Christoph Schauder, Bürgermeisterkollegen und natürlich die Ortsvorsteher und Gemeinderäte.

Schwierige Ereignisse zuhauf

Das zu Subsummierende sei in seiner Dichte bis dato unbekannt, sagte der OB. Die Geschwindigkeit, mit der ein schwieriges Ereignis das nächste jage, sei bislang ungesehen, die Krisen kämen Schlag auf Schlag, teils überschnitten sie sich mittlerweile gegenseitig, betonte Herrera Torrez. Eigene Erwähnung bekam dabei der Klimawandel, der bei alledem sozusagen außer Konkurrenz läuft. Der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft sei da - längst nicht nur im Angesicht rund 400 ukrainischer Flüchtlinge - elementar, sagte Herrera Torrez in seiner Vier-Jahres-Bilanz.

Jüngstes Glanzlicht in dieser Bilanz ist die eben eröffnete Neue Soziale Mitte der beiden Höhenstadtteile Wartberg und Reinhardshof. "Ein Leuchtturm", wie der OB sagte. Flächenentwicklung war ein weiteres seiner Themen. Auf dem Schweizer-Stuben-Areal in Bettingen betreibe man nun eine echte Konversion von der Hotelbrache zu Wohnraum. Am Almosenberg sei noch einmal Raum für weiteres Gewerbe geschaffen worden, am Reinhardshof sei man einen Umweltkompromiss eingegangen.

Stadt mit 630 Mitarbeitern

Herrera Torrez sprach von der Digitalisierung, neuen Wegen der Bürgerbeteiligung, der Belebung der Innenstadt und viel auch über den Ausbau der sozialen Stadt mit dem frisch aufgesetzten Familienpass und seiner Einkommens-Staffelung, die eine Übernahme von bis zu 50 Prozent bei den Kitabeiträgen möglich macht - unter anderem. Zur Gemeinderatsarbeit sagte er, sie laufe offen, fair und solidarisch. Der gelebte gemeinsame Geist könne sich dabei auf eine Verwaltung stützen, die gut vorbereite und ausführe. Derzeit beschäftigt die Stadt, inklusive der Eigenbetriebe, rund 630 Frauen und Männer.

Auch Zukunftsprojekte sprach Herrera Torrez an: "Möglicherweise ein neues Hallenbad", sagte er. Andere halten das, hinter vorgehaltener Hand, bereits für so gut wie gesetzt. Der OB sprach von den Vorbereitungen zum Neubau der Grundschule und - analog zu den erst jüngst wieder von der Tourismusmanagerin Christiane Förster gemachten Vorschlägen - davon, dass man Main und Tauber als schönen und das Leben prägenden Lebensraum aus den Augen verloren habe - nannte es: "Die Rückholung der Flussufer". Über die Tauber hinweg gehe es jetzt beispielsweise auch darum, dass das - je danach wen man frage, ganz unterschiedlich attributierte - Bahnhofsareal eng mit der Altstadt verbunden werde.

Aufforderung: Politisch beteiligen

Themen waren auch die klimaneutrale Stadt, Nahwärmenetze und die Wasserstoffallianz. "Ob all das reicht, dass werden wir erst in den kommenden Jahren erfahren", sagte der OB und forderte zur Beteiligung auf. Gerade in Form von politischer Beteiligung, denn im kommenden Jahr sind wieder Kommunalwahlen. Da solle man nicht nur mitwählen, sondern sich auch als Kandidat einsetzten.

An diesem Punkt hakte auch Wolfgang Reinhart mit seinem ausführlichen Grußwort ein: "Wir brauchen alle, die Jungen und die Alten", sagte er und machte Mut. Der Landespolitiker unterstrich, dass ganz offensichtlich intensiv an Wertheims Zukunft gearbeitet und betonte, dass in gegenwärtigen Krisenzeiten die Chancen, gerade des ländlichen Raums, die größten seien.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Einblicke hinter die Rathaustüren Einen halben Tag lang war das Wertheimer Rathaus fest in Bürgerhand. Die Mitarbeiter und kommunalen Gremien präsentierten nicht nur ihre Büros, sondern auch die Projekte, an denen sie arbeiten. Das Ordnungsamt hatte dabei den martialisch aussehenden und mit dem offiziellen Namen "Enforcement Trailer" ebenso heißenden Blitzer zum Fototermin parat gestellt. Zur Besichtigung stand auch die Baustelle des künftigen Bürgerservice-Zentrum in der Rathausgasse - eigentlich hatte es ja schon fertig sein sollen. Und dann hatte das Rathaus noch ganz viel Wohlfühlprogramm im Angebot: Kindertheater, Spielangebote, Kulinarisches, Cocktails, Eis - und natürlich auch die "Oktavenspringer", die den gesamten Festakt musikalisch gerahmt hatten. (Ge)