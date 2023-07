Bürger zeichnen für Solarpark »Kümmelberg«

Strom: Genossenschaft soll zügig gegründet werden

Werbach 24.07.2023 - 13:00 Uhr 2 Min.

Eine Genossenschaft für den Bürgersolarpark: Darum gibt es bei der Vorbereitungsversammlung zur Gründung der Regionalgruppe Welzbach-Tauber der EnerGeno Heilbronn-Franken EG im Wenkheimer Schützenhaus. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse. Rund 90 Bürgerinnen und Bürger aus Wenkheim und Umgebung lauschten gespannt den Erklärungen von Geschäftsführer Lukas Bühler und weiterer Mitarbeitern der EnerGeno.

Sie erläuterten den geplanten Bürgersolarpark »Kümmelberg« mit einer Freiflächenanlage von 20 Hektar und einer Leistung von bis zu 15 Megawatt. Anhand eines Luftbildes erläuterten sie Umfang, Ausmaße und Gliederung der Flächen. Das interessierte Publikum stellte zahlreiche Detailfragen, auf die die Veranstalter zufriedenstellend Antworten gaben. Dabei war die geplante Einspeisungsmöglichkeit ebenso Thema, wie die geplanten ökologischen Begleitanlagen.

Da die Stadtwerke Tauberfranken im Gewann Rosenberg, ebenfalls Gemarkung Wenkheim, eine weitere Anlage planen, wird die Einspeisung ins Netz des Versorgers ENBW wohl nahe Tauberbischofsheim liegen, wo weitere Anlagen angeschlossen werden sollen. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde besonders darauf hingewiesen, dass bei der Anlage »Kümmelberg« eine regionale Wertschöpfung durch die Bürgerbeteiligung erzielt werden kann. Bei vergleichbaren Anlagen der EnerGeno liegt die finanzielle Bürgerbeteiligung im Bereich zwischen 30 und 40 Prozent.

Ein guter Weg für die Energiewende sei eine effektive Dezentralisierung im ländlichen Raum unter Beteiligung und Aktivierung der dortigen Bewohner. Möglichst viele Menschen würden somit selbst zu Energieerzeugern, so Gründungsmitglied Georg Dukiewicz von der EnerGeno Franken in seinen Ausführungen.

Bürgermeister Georg Wyrwoll von der Gemeinde Werbach begrüßte die geplante Maßnahme und war davon überzeugt, dass die Punkte Ökonomie und Ökologie beim Projekt »Kümmelberg« sicherlich gemeinsam auf einen guten Weg gebracht werden können.

Albrecht Rudolph, Bürger und Gemeinderat von Werbach und neben Hartmut Kappes Mitinitiator der Maßnahme, hob hervor, dass die geplante Gründung einer Regionalgruppe Welzbach-Tauber den Vorteil bringt, dass Genossenschaftsmitglieder vor Ort ihre Wünsche und Anträge auf kurzem Wege einbringen können, die dann bei der EnerGeno in Heilbronn diskutiert und weiter bearbeitet werden. In der geplanten Gründungsversammlung im September sollen zwei Sprecher und ein Schriftführer gewählt werden. Ein Sprecher nimmt dann regelmäßig an den Sitzungen des Genossenschaftsvorstandes teil. Die Mitglieder versammeln sich dann jährlich in Heilbronn.

Bisher sind schon über 30 Personen aus dem Bereich Welzbach-Tauber der EnerGeno beigetreten. Am Ende der Versammlung zeichneten weitere Bürgerinnen und Bürger Mitgliedserklärungen oder nahmen entspreche Formulare mit. Die zu erwartende Dividende für die Genossenschaftsanteile liegt im zurückliegenden Zeitraum zwischen vier und fünf Prozent.

Mit der Baumaßnahme soll nach dem behördlichen Genehmigungsverfahren zügig begonnen werden. Strom soll in vier bis fünf Jahren fließen, so die Aussage der Vertreter der EnerGeno Heilbronn.

