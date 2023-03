L2310-Vollsperrung in Eichel: Parken, Paketlieferung und Müllabfuhr noch ungeklärt

Bürger haben offene Fragen

Wertheim 22.03.2023 - 11:46 Uhr 2 Min.

Die Arbeiten an der L2310 in Wertheim-Eichel laufen auf Hochtouren. Hinsichtlich deren Vollsperrung in den Osterferien haben die Einwohner noch in vielen Punkten Klärungsbedarf. Foto: Birger-Daniel Grein

Roland Olpp, Vorsitzender des Stadtteilbeirats Eichel/Hofgarten, erklärte in der Stadtteilbeiratssitzung am Dienstag, aktuell befinde man sich im zweiten Bauabschnitt, bei dem die Bushaltestellen saniert werden. Es bestehe eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. Der Bauabschnitt solle bis 23. März andauern. Vom 24. bis 31. März folgten die Arbeiten an der bisherigen Rechtsabbiegespur. Die Ampelregelung bleibe, die Sperrung der Einmündung Kirchgasse falle dann weg. Die Bushaltestellen befänden sich in diesem dritten Bauabschnitt wieder an gewohnter Stelle.

Den größten Eingriff in den Alltag der Einwohner wird die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt vom 3. bis 16. April ab dem Ortsschild bringen. Sie dient dem Aufbringen des neuen Fahrbahnbelags und der Fertigstellung der Gehwege. Nach den Ferien solle alles fertig sein, so der Vorsitzende. Auf Nachfrage aus den Reihen der Bürger erklärte er, er gehe davon aus, dass der Zeitplan eingehalten werden könne, da die Firmen fix planten.

Chaotische Parksituationen?

Aus den Reihen der Bürger kam in den Gemeinschaftsräumen Eichel die Frage auf, wo man parken solle, wenn man nicht zu seinen Häusern fahren dürfe. Es wurde die Sorge geäußert, dass es zu chaotischen Parksituationen außerhalb kommen könnte. Weiterhin wurde erklärt, dass es noch keine Informationen darüber gebe, wie es mit der Auslieferung von Post und Paketen und mit der Müllabfuhr während der Vollsperrung weiter gehen solle. Die Anlieger hätten zwar ein Infoschreiben zum geplanten Bauverlauf von der Baufirma erhalten, darin habe man die Alltagsprobleme der Bürger aber nicht berücksichtigt.

Olpp erklärte, es werde in den 14 Sperrtagen Beschwernisse geben. Aktuell lägen ihm noch keine Informationen zur Parkregelung und den anderen Punkten vor. "Es muss auch eine Regelung geben, wo man seine Mülltonne hinstellen kann, damit sie im Sperrzeitraum geleert wird." Er wird sich bei der Stadt Wertheim nach Lösungen für die angesprochenen Probleme erkundigen. Ein Vorschlag aus Stadtteilbeirat war, während der Sperrung das Parken auf dem nicht genutzten Streifen außerorts am Rand der L2310 zu erlauben. Eine Anwohnerin im Bereich der aktuellen Ampel sprach von Belastungen durch Lärm der laufenden Motoren der stehenden Autos und durch deren laute Autoradios. Olpp betonte, er bitte alle Autofahrer, ihre Radios etwas zurückzunehmen, wenn man mitten im Ort an der Ampel stehe.

Geschwindigkeitsmessungen

Olpp gab in der Sitzung auch die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen in Eichel bekannt. Besonders viele Verstöße habe man in der Gerhard-Kaufmann-Straße gemessen. Die Messung fand vom 21. September bis 12. Oktober vergangenen Jahres statt. Im genannten Bereich sind 30 Stundenkilometer erlaubt. "Fast 45 Prozent der Fahrzeuge waren zu schnell", ärgerte sich Olpp. 24 Prozent der Fahrzeuge fuhren zwischen 31 und 35, 13 Prozent zwischen 36 und 40 Stundenkilometer und zwei Prozent sogar schneller als 46 Stundenkilometer.

Zwischen 18. August und 27. September 2022 wurde zudem auf Höhe Friedhof auf der L2310 gemessen. Bei den Fahrzeugen aus Urphar kommend waren rund 28 Prozent der Fahrzeuge schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Vom 8. September bis 23. September vergangenen Jahres wurde an der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Urphar gemessen. Hier stellte man rund 14 Prozent Überschreitungen fest.

Birger-Daniel Grein