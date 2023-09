Windenergieanlagen im Wertheimer Raum: Bürger fürchten um Wohnumfeld und Schenkenwald

Kritik aus Mondfeld und Grünenwört

Wertheim 26.09.2023 - 15:52 Uhr 2 Min.

Dazu gehörte auch Marlise Teicke (Grüne), die einen Bau von Windrotoren im Wald aus waldökologischen Gründen grundsätzlich ablehnte. Andere Stadträte wie Songrit Breuninger (Freie Bürger) und Axel Wältz (CDU) machten den Kompromissvorschlag, die Zahl der Anlagen im knapp 407 Hektar großen geplanten Vorranggebiet Schenkenwald zu begrenzen, wie es dann schließlich im Beschluss des Gemeinderats auch geschah. Richard Diehm (Grüne) brachte alternative Standorte zum Schenkenwald an der Kreismülldeponie Heegwald ins Spiel.

Die deutlichste Stellungnahme erreichte den Gemeinderat aus dem Ortschaftsrat Mondfeld. Dort habe man »mit Entsetzen« davon Kenntnis genommen, dass die Verwaltung offenbar von der ursprünglichen Planung, fünf bis sieben Anlagen im Schenkenwald zuzulassen, abgewichen sei und jetzt bis zu 15 Windkraftanlagen zulassen wolle. Unabhängig von der Anzahl der Anlagen fürchtet der Ortschaftsrat, dass »die Wohn- und Lebensqualität der Mondfelder Bevölkerung« durch Schlagschatten und Lärmemissionen »deutlich beeinträchtigt« werde. Mit der Errichtung jeder Windkraftanlage gehe zudem mindestens ein Hektar Wald verloren, der zusätzlich zum bestehenden Wegenetz Flächenverbrauch durch Zu- und Abfahrtswege für die Sattelzüge sei dabei noch gar nicht einkalkuliert, forderte Mondfelds Ortsvorsteher Eberhard Roth, dass jeder Baum der gefällt werde, auch wieder neu gepflanzt werden müsse.

Auch aus dem Grünenwörter Ortschaftsrat erreichte den Gemeinderat eine im Tenor vergleichbare Stellungnahme. Auch hier fürchten die Bewohner beim Bau von bis zu 15 Windrotoren im Schenkenwald eine erhebliche Beeinträchtigung ihres Wohnumfeldes. Der Wald werde »in seiner Gänze und in seiner ökologischen Aufgabe geschädigt«, hieß es weiter. Zweifel hegt der Ortschaftsrat zudem an den Angaben, dass lediglich 7,5 Hektar Wald gerodet werden. Zudem habe es bei den Bürgerversammlungen keinerlei Informationen über geplante Aufforstungen als Ausgleichsmaßnahmen gegeben. Nicht nachvollziehbar sei außerdem, warum die Stadt Wertheim statt der vom Regionalverband geforderten 1,8 Prozent Fläche für Windkraftanlagen 5,1 Prozent ausweisen lassen wolle.

Stadtrat Ingo Ortel (SPD) fragte nach, welchen finanziellen Vorteile die Bürger und die Stadt Wertheim von der Errichtung der Windkraftanlagen haben. Auch Axel Wältz (CDU) hatte eine Bürgerbeteiligung an den finanziellen Erträgen der Anlagen gefordert. Thomas Beier, Geschäftsführer der Wertheimer Stadtwerke, machte deutlich, dass man mit örtlichen Geldinstituten derzeit in Gesprächen über sogenannte »Nachrangdarlehen« sei. Bei dieser Art der Beteiligung können sich Bürger mit Darlehen in unterschiedlicher Höhe am Bau von Windkraftanlagen beteiligen und erhalten für ihr Geld eine feste Verzinsung.

In seiner einleitenden Stellungnahme hatte sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez grundsätzlich für den Ausbau erneuerbarer Energien auch auf Wertheimer Gemarkung ausgesprochen. So könnten eine Verringerung des Kohlendioxid-Ausstosses erreicht und »der Energiehunger« der kommenden Jahre gestillt werden. Zudem gebe es das erklärte Ziel, in Wertheim die Produktion von grünem Wasserstoff aufzubauen und so auch den Wirtschaftsstandort zu stärken. Dazu sei aber ein hoher Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energien notwendig. Schließlich appellierte Herrera Torrez an die »kommunale Solidarität«: Nicht alle Kommunen könnten die geforderten 1,8 Prozent ihrer Fläche für Windenergieanlagen ausweisen. Wertheim könne einen Ausgleich schaffen, um das Planungsziel für den gesamten Regionalverband zu erreichen.

