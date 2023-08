Bücherei-Chefin Schmitz: Sommerzeit ist Lesezeit

Literatur und Medien: In der Wertheimer Bibliothek sind in den Sommerferien nicht nur Bücher sehr gefragt

Wertheim 27.08.2023 - 16:42 Uhr 2 Min.

Besucher der Wertheimer Stadtbücherei Wertheim werden vom attraktiven neuen Eingangsbereich empfangen, der zum Schauen und Verweilen einlädt. Klar ersichtlich ist Sommerzeit ist Lesezeit ob in der Bücherei oder mit ausgeliehenen Büchern.

Man sehe es auch an den dazugehörigen extrem guten Ausleihzahlen, vor allem in den Bereichen Kinderbuch, Krimi, Roman und Reiseführer. "Im Moment haben wir im Eingangsbereich eine kleine Ausstellung rund um das Frankenland und die vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Wertheim und die weitere Umgebung unter dem Titel Wohnen, wo andere Urlaub machen." Die Bücher dort würden sehr gut ausgeliehen, da doch viele Leserinnen und Lesern, aus verschiedensten Gründen, nicht verreisen können, aber mit Familie oder Freunden Unternehmungen machen möchten.

Run auf DVD und Audio

Auffällig sei auch, dass die DVDs für Kinder und Erwachsene, Hörbücher für beide Altersklassen und Tonie-Figuren, die übers ganze Jahr ohnehin gut ausgeliehen werden, zu Ferienbeginn noch stärker als sonst nachgefragt werden. Sie seien für Familien natürlich ideale Begleiter für lange Autofahrten und weitere Formen von Reisen. "Verregnete Ferientage sorgen im Sommer darüber hinaus ebenfalls für mehr Verkehr bei uns und erhöhte Ausleihzahlen bei den DVDs für Kinder und Erwachsene." Dennoch sei man auch bei Hitze jeden Tag gut besucht, da vor allem vormittags und dann wieder spätnachmittags.

Zu den Nutzerzahlen im aktuellen Sommer sagte sie, am ersten Öffnungstag nach dem Umbau, dem 24. Juli hatte man während vier Öffnungsstunden 228 Besucherinnen und Besucher. Darunter haben 157 Leserinnen und Leser 646 Medien zurückgebracht und 1212 Medien entliehen. "Während der ersten drei Ferienwochen hatten wir insgesamt 2475 Besucherinnen und Besucher. Das sind im Schnitt 206 Besucherinnen und Besucher pro Öffnungstag."

Viele Kinder und Familien

In diesem Zeitraum hätten 766 Leserinnen und Leser 7803 Medien entliehen und 3596 Medien zurückgegeben. Es seien insgesamt 433 Erwachsene, 209 Kinder und Jugendliche (bis 14) und 124 Familien gewesen. Ein Drittel der ausgeliehenen Medien seien aus dem Kinderbereich gewesen. Neben den Lesern, die zum Ausleihen und Zurückgeben kamen, hatte man auch Besucher, die sich in der Bücherei aufhalten und Zeitung oder Bücher lesen, Kaffee trinken und sich mit anderen treffen.

"Unsere Leserinnen und Leser decken sich zu Beginn der Ferien stets mit sehr viel Lesestoff ein, für sich selbst und in vielen Fällen auch für die Kinder. Die meisten nehmen dazu unser Angebot der extra langen Leihfristen sehr gerne an."

Gewinnspiel läuft

Biete man darüber hinaus noch eine Aktion, wie zum Beispiel dieses Jahr das Feriengewinnspiel "Abtauchen!" an, dann sehe man auch da ein großes Interesse am Buch. Das Gewinnspiel richtet sich an für Kinder der ersten bis sechsten Klasse. "Innerhalb von den ersten beiden Wochen waren alle einhundert dafür neu gekauften Bücher ausgeliehen und dazu noch viele ältere Medien aus den Regalen." Man sei gespannt, wie viele Kinder tatsächlich ihre Bewertungskarte ausfüllen und bis zum 15. September in Bücherei abgeben. "Je nach Resonanz werden wir das Feriengewinnspiel dann nächstes Jahr wiederholen", erklärte sie. "Am Freitag, 22. September, gibt es hier bei uns, oder eventuell im Kulturhaussaal, um 15 Uhr die Ziehung der Gewinner. Wir hoffen, dass viele Kinder motiviert sein werden, sich gleich ein neues Buch auszuleihen."

Birgr-Daniel Grein

Hintergrund: Lesetipps für den Sommer für alle Altersklassen Katja Schmitz, Leiterin der Stadtbücherei Wertheim gab auf Nachfrage unseres Medienhauses Lesetipps für den Sommer für verschiedenen Altersklassen. Bilderbücher für Kindergartenkinder: "Otto fährt los! Ein Sommer in Schweden" von Stefanie Reich und Madlen Ottenschläger. "Der Hund ohne Namen" von Uwe Krauser "Lammanda und der Regenbogenpups" von Tim Boltz Lesestoff für Grundschulkinder: "Idefix und die Unbeugsamen" (Comic-Reihe für Kinder ab acht Jahren) "Das grüne Königreich" von Cornelia Funke (Fantasy für Kinder ab zehn Jahren) "Der Tag, an dem Lotto-Werner verhaftet wurde" von Jutta Wilke (Krimi für Kinder ab zehn Jahren) Büchertipps für Jugendliche: "Bleib bei mir, Sam" von Dustin Thao "Der Panthergott" von Katja Brandis "Vortex", Band eins bis drei 1-3 von Anna Benning Büchertipps für Erwachsene "22 Bahnen" von Caroline Wahl (dieses Jahr neu erschienen) "Der Onkel" von Michael Ostrowski "Hitzewelle" von Fabienne Maris "Zierfische in Händen von Idioten" von Manuel Butt