BSZ Wertheim und Fraunhofer Gesellschaft schließen Kooperation

Verbindung in die Wissenschaft

Main-Tauber-Kreis 06.07.2023 - 13:17 Uhr 1 Min.

Blick auf die Remise des Klosters in Bronnbach: In der "Lernfabrik" des Fraunhofer Instituts für Silicatforschung ISC haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums Wertheim zukünftig die Möglichkeit, ihr Wissen praxisnah zu testen und zu erforschen. Foto: Fraunhofer ISC

Landrat Schauder zeigte sich erfreut über die neue Kooperation: »Diese Vereinbarung ist ein echter Gewinn für den Landkreis und gleichzeitig Ausdruck unseres konsequenten Weges beim Ausbau der regionalen Bildungslandschaft. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des BSZ haben künftig die Möglichkeit, im direkten Austausch mit dem Fraunhofer Institut ihr Wissen zu erweitern und praxisnah zu erforschen. Mit dieser Vereinbarung schaffen wir im gewerblich-technischen Bereich eine Bildungskette von der Schule bis zur angewandten Wissenschaft.« Das Fraunhofer Institut wiederum erweitere seine Kontakte in die praktische Anwendung und den Pool an potenziellen Nachwuchskräften.

Koordiniert wird die Zusammenarbeit durch das Berufliche Schulzentrum Wertheim. Hierzu sind regelmäßige und bedarfsorientierte Arbeitssitzungen zwischen den Partnern vorgesehen. Zudem wird das Fraunhofer Institut zukünftig Teil der jährlich stattfindenden Berufsinformationsmesse sein. Verschiedene Veranstaltungen wie beispielsweise Betriebsführungen und Vorträge für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, Schnupperpraktika für die Schülerinnen und Schüler oder Maßnahmen zur Berufsorientierung sind im Rahmen der neuen Vereinbarung ebenfalls geplant.

»Ich freue mich darauf, diese Kooperation mit Leben zu füllen und bin davon überzeugt, dass unsere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte davon profitieren werden«, erklärte Schulleiter Manfred Breuer. »Das ISC sowie unsere Schule beschäftigen sich unter anderem mit dem Werkstoff Glas. Gerade die technisch interessierten Schülerinnen und Schüler können in den Räumlichkeiten in Bronnbach viel über den Stand der Technik in Mechatronik, Automatisierungstechnik und Robotik sowie allen damit zusammenhängenden Technologien erleben.«

»Das Fraunhofer ISC freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Beruflichen Schule Wertheim. Pandemie-bedingt konnten wir erst jetzt den Kooperationsvertrag finalisieren. Für beide Partner steht dabei die Bildung im Fokus des Handelns. Nur mit vereinten Kräften wird es möglich sein, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und die Region für die junge Generation attraktiv zu erhalten«, sagte Dr. Andreas Diegeler, Leiter des Fraunhofer ISC Bronnbach.

Nähere Informationen zur Kooperation bei Schulleiter Manfred Breuer, Telefon 09342 96590

