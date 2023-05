Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Brückensperrung über die Tauber verschiebt sich

Fußgängerbrücken in Wertheim

Wertheim 22.05.2023 - 14:11 Uhr < 1 Min.

Die Arbeiten finden nun am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Mai, statt. Der Grund liegt in der Vollsperrung der Autobahn A 3 am Montagmorgen. Das Brückenuntersichtgerät konnte daher nicht anfahren.

