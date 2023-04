Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bronnbacher Abteigarten legt den Wintermantel ab

Frühjahr: Fachfirma holt Gartenfiguren des Klosters im Taubertal aus dem Winterschlaf

WERTHEIM-BRONNBACH 19.04.2023 - 18:05 Uhr < 1 Min.

Die Gamburger Firma Menig Metallbau hat die Gartenfiguren und Putten im Bronnbacher Abteigarten aus dem Winterschlaf geholt. Foto: C. Schmitt, Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Nach und nach fallen die »Hüllen«: Zuerst wird die Haube entfernt, danach wird die Metallkonstruktion abgebaut. Firmenchef Christian Menig und seine zwei Mitarbeiter gehen routiniert vor. Die Abdeckung samt Metallkonstruktion hat die Firma selbst gebaut, genau abgestimmt auf die Figuren und Putten im Bronnbacher Abteigarten, heißt es in der Mitteilung. Etwa einen Tag brauchen sie, dann sind alle 19 Figuren und Putten ausgepackt. In einem nächsten Schritt werden sie genau unter die Lupe genommen: Die Firma Restaurierung Legner aus Löffelstelzen überprüft, ob sie den Winter gut überstanden haben oder ob Schäden vorhanden sind. Anschließend werden die Brunnen im Abteigarten aufgedeckt, befüllt und in Betrieb genommen.

Der Abteigarten ist eines der Schmuckstücke der Klosteranlage. Der Garten und seine Figuren waren über mehrere Jahre bis 2017 für einen Millionenbetrag saniert worden. Ein Rundgang ist täglich von 10 bis 17.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17.30 Uhr möglich. Weitere Informationen: https://www.kloster-bronnbach.de.

scm