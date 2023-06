Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bröckelnde Einnahmen in Külsheim

Gemeinderat: Laut Kämmerin sind die fetten Jahre vorbei

Külsheim 20.06.2023 - 13:22 Uhr 1 Min.

Dieses Mal sei es bereits im Mai abzulesen gewesen, dass die Einnahmen rückläufig sein würden.

Hohe Personalausgaben

Auch der Bund hatte an die Städte zwei negative Quartale in Folge gemeldet. Allein das Minus bei Einnahmen und Zuweisungen wird für Külsheim rund 160.000 Euro ausmachen, rund 100.000 Euro Mehrausgaben sind auf der Personalseite zu verbuchen. Derzeit lasse sich das noch verkraften. Mit zunächst geplanten Überschüssen wird es nun nichts.

Statt dessen werden die, noch ordentlichen, liquiden Mittel von rund 1,6 Millionen Euro nun angegriffen werden müssen, sagt Geiger-Schmitt und: »Eines muss allen klar sein: Die fetten Jahre sind bis auf Weiteres vorbei. Dies gilt für den Bund, die Länder und auch für uns Kommunen«.

Zum Glück laufe die Gewerbesteuer noch ordentlich - sei aber auch keine sichere Bank.

Bürgermeister Thomas Schreglmann konstatierte: »Die Luft wird dünner - wir werden uns auf die Pflichtaufgaben besinnen müssen«.

Nur zwei Tagesordnungspunkte später hat der Gemeinderat all das - durchaus überraschend - wieder in den Wind geschlagen. Es ging um eine Anpassung der Musikschulgebühren. Satte 30 Prozent nach oben waren von der Verwaltung gefordert worden. Unter Corona war der Kostendeckungsgrad auf 35 Prozent abgesunken - angestrebt sind mindestens 45 Prozent.

Der Gemeinderat lehnte die stattliche Preisanhebung ab, auch einen Preisanstieg in zwei Schritten. Im Rat gab es zahlreiche Stimmen, die fürchteten, dass derart massiv steigende Preise, die Musikschule - durch den Verlust von weiteren Schülern - nur weiter in Schieflage bringen werde. Der Rat Alfred Bauch wies allerdings auch darauf hin, dass die Stadt den Betrieb bereits in guten Zeiten mit mehr als 55 Prozent bezuschusse.

Angestrebt sind nun Synergieeffekte aus Kooperationen der Musikschule mit anderen Musikschulen.

