Boxtaler wollen Größe des Gemeinderats beibehalten

Ortschaftsrat: Gremium diskutiert über unechte Teilortswahl - Argumente der Verwaltung erscheinen Mitgliedern nicht stichhaltig

Freudenberg 06.07.2023 - 11:22 Uhr < 1 Min.

»Die Mehrkosten sollte uns die unechte Teilortswahl wert sein«, betonte Peter Eckert. Was an Mehrkosten letztendlich bei dieser Wahl anfällt, steht nicht fest. Fest steht, dass die mögliche Größe der Gemeinderates nach der Gemeindeordnung zwischen zwölf und 18 Mitgliedern liegen soll. »Auf jeden Fall soll eine angemessene Repräsentation jedes Wohnbezirkes berücksichtigt werden«, erläuterte Ortsvorsteher Rolf Döhner. Besonderheiten bei einer Überrepräsentation des kleinsten Wohnbezirks seien bisher nicht beanstandet worden.

Von Döhner kam die Empfehlung, dies auch künftig beizubehalten. So gab es bei der Abstimmung ein klares Votum aller fünf Mitglieder des Ortschaftsrats für die unechte Teilortswahl. Diese wird in Boxtal nicht in Frage gestellt. Egon Spachmann meinte hierzu: »Es spricht viel dafür, dies ist für mich eine perfekte Aufteilung.« Bei 18 Gemeinderäten würde dies für Boxtal bedeuten, dass man künftig weiterhin drei Gemeinderatssitze hätte, Freudenberg hätte einen Sitz mehr, Ebenheid einen Sitz weniger.

Für Peter Eckert waren die Argumente für die von der Freudenberger Verwaltung vorgeschlagene Reduzierung auf 16 Ratsmitglieder »wachsweich und nicht stichhaltig«. Bei der Abstimmung gab es ein klares Votum, dass bei der Kommunalwahl auch künftig 18 Gemeinderatsmitglieder gewählt werden.

