Boxtaler Kinder toben auf neuen Spielgeräten

Kinderbetreuung

Freudenberg 09.08.2023 - 14:36 Uhr 2 Min.

Auch ein Wasser- und Matschspielbereich steht den Kindern in der Kita Boxtal zur Verfügung. Blick auf das neu gestaltete Außengelände der Kindertagesstätte Boxtal: Die Kinder können sich auf viele neue Spielgeräte freuen.

Außer der Korbschaukel sind alle Geräte neu. Kitaleiterin Christina Johnsen erklärte: »Uns als Pädagogen ist wichtig, dass es ein natürlicher Spielplatz ist, unter pädagogischen und ökologischen Aspekten.« Man entschied sich für Spielgeräte aus Holz als natürlichem Rohstoff. Das Robinienholz sei nahezu wartungsfrei und habe eine hohe Lebensdauer. »Holz ist robust, spricht alle Sinne an und verbindet sich gut mit den Büschen und Bäumen auf dem Gelände. Für die Kinder entstand ein Abenteuerspielplatz.« Setzen wird man noch kleine Farbakzente, auch hier mit Farben, die den Vorgaben für Kindertageseinrichtungen entsprechen.

Auf dem unteren Außengelände erwartet die aktuell 22 Kinder ab zwei Jahren ein Kombinationsspielgerät mit verschiedenen Klettermöglichkeiten, Rutsche und Seilbrücke. »Dies ermöglicht motorische Herausforderungen.« Neu sind auch Balance-Elemente und ein großer Sandkasten. Letzterer bekommt ein Sonnensegel, das sich zugleich als Hygieneschutz für den Sand absenken lässt.

Für den U3-Bereich gibt es ein Kleinkindspielhaus mit größenangepassten Rutsch- und Klettermöglichkeiten sowie eine Wippraupe mit lachendem Gesicht. Außerdem gibt es einen Röhrentunnel für alle Altersbereiche. Im oberen Bereich des Hofs entstand ein Matsch- und Wasserspielbereich mit einem Wasserspielgerät aus Metall. Aufgestellt werden zudem die schon letztes Jahr von Förderverein der Kita und der KFD Boxtal gespendeten Tische, Hocker und Weidezelte.

»Es ist ein Außengelände zum Wohlfühlen, lädt ein zum Bewegen und Abenteuer erleben, wir freuen uns riesig«, so Johnsen. Beim Aufstellen der Spielgeräte durch die Fachfirmen hätten die Kinder gebannt zugeschaut. Großen Dank zollten die Kitaleiterin und Ortsvorsteher Rolf Döhner den zahlreichen Eltern und weiteren Helfern, die am vergangenen Wochenende das Außengelände herrichteten. Zu den rund 20 Helfern gehörten neben Vätern und Müttern der Kitakinder sowie dem Kitateam auch vier Jugendliche der Jugendfeuerwehr und Helfer aus der Feuerwehrführung des Dorfs.

Am Freitagnachmittag hatte man Vlies in den Sandkasten eingebaut und anschließend den Sand darin verteilt. Auch der Matschspielbereich bekam seinen Sand. Am Samstag wurden dann große Mengen Hackschnitzel auf dem Außengelände verteilt. Auch die Verpflegung der Helfer hätten die Familien übernommen, lobte die Leiterin.

Johnsen berichtete, aktuell müsse noch der Mutterboden modelliert werden, und es fehle noch die Sicherheitsabnahme der neuen Geräte. Spätestens zum Start des neuen Kitajahrs werde das Spielparadies nutzbar sein. Döhner betonte, auch dem Ortschaftsrat sei der neue Spielbereich sehr wichtig. Es spreche für eine Ortschaft, wenn die Kinder dort gut betreut und mit schönen Spielgeräten versorgt seien. Bewegung sei für Kinder sehr wichtig.

